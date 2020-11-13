EFT saat sınırı kalktı mı, değişti mi? Yeni EFT saatleri nasıl olacak?

EFT saatleri için gün ve zaman sınırı bulunuyordu. Konu hakkında son gelişme Merkez Bankası tarafından yapıldı. TCMB, EFT Fast hizmetini uygulamaya konulacağının duyurdu. Mesai saatleri içinde gerçekleşen işlemler için sınırın ortadan kalktığı açıklandı. EFT saat sınırı kalktı mı, değişti mi? İşte yeni EFT saatleri...

EFT SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFT saat sınırının değişeceğini duyurdu. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile farklı bankalar hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

Merkez Bankası'nın konu hakkında açıklamaları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir.

FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.