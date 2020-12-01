'Efsane Cuma'da rekor: 30 milyar lira harcadık

Bu yıl pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle, büyük indirimlerin sunulduğu ‘efsane cuma’ alışverişleri ağırlıklı olarak internetten yapıldı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu sene kampanya döneminde online alışverişe talep geçen seneye göre yüzde 110’un üzerindeydi. Tüm aya yayılan kampanya sebebiyle teknik aksamalar ve kargo aksaklıkları en alt seviyede yaşandı. Tüketicilerin sepet ortalaması bu sene 350 TL oldu” değerlendirmesinde bulundu. Bu sene gelen yoğun talebe işaret eden Ekmekçi, indirim kampanyası döneminin hedefi tutturarak 30 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi.

PANDEMİDE İLGİ ARTTI



Pandeminin bu sene online alışverişe etkileri hakkında da değerlendirmede bulunan Ekmekçi, indirim günlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Bu yıl tüm yıllardan farklı olarak indirimler tek güne sığdırmadan tüm haftaya ve aya yayıldı. Alışveriş davranışları, yeni pandemi tedbirleriyle birlikte değişerek online alışverişte geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 25 oranında artış gösterdi. İkinci dalgaya denk gelen yılın son iki ayında ise online alışverişe gösterilen bu yoğun taleple kasım ve aralık aylarında 50 milyar TL gelir elde edilmesini öngörüyoruz.”

ELEKTRONİK YİNE LİDER



Açıklamasında, en fazla talep gören ürün ve kategori hakkında bilgi veren ETİD Başkanı Ekmekçi, geleneksel olarak bu sene de elektronik ve moda kategorisinin yine liderliği bırakmadığını dile getirdi. Ekmekçi, en çok artış gösteren kategorinin ise geçen seneye göre 5 kat artışla süpermarket kategorisi olduğunu bildirerek, pandemi nedeniyle tüketicinin evde kalmasıyla okul malzemeleri, ofis ve çalışma malzemelerine geçen seneye göre 2 kat talep artışı gözlemlediklerini söyledi.

İNDİRİMLER ŞİŞİRME DEĞİL



İndirimlerde spor ekipmanları, yoga ve pilates mat’ı gibi ürünlerde geçen seneye göre yüzde 150 talep artışı gözlemlediklerini belirten ETİD Başkanı Ekmekçi, “En fazla alışveriş yapanlarda ev hanımlarının başı çektiğini söyleyebiliriz” dedi. Bu sene kampanya döneminin uzun süreye yayıldığını anlatan Ekmekçi, fiyatlarda şişirme olmadığının altını çizdi.

SEPETİ EN ÇOK İÇ ANADOLU DOLDURDU



Finans teknolojileri şirketi iyzico da, Efsane Cuma dönemini kapsayan online alışveriş istatistiklerini açıkladı. İşte dikkat çeken verilen:

• Online alışverişte işlem hacmi, önceki yıla göre yüzde 103 arttı.

• Ortalama sepet tutarı yüzde 29 artarak, 273 TL’ye yükseldi.

• Kredi kartıyla yapılan işlemler yüzde 46 artış gösterirken, banka kartlı işlem adedi yüzde 87 yükseldi.

• Pandemide online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşanırken, eğitim sektöründe işlem sayısı yüzde 62 artarken, hacim yüzde 148 arttı.

• Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge İç Anadolu oldu.

• Erkeklerin harcama tutarı yüzde 115 oranında artarken, kadınların harcamalarında ise yüzde 68’lik artış oldu.