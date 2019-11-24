Efsane Cuma ne zaman? Efsane Cuma indirimleri 2019 başladı mı?

“Efsane Cuma ne zaman?” sorusu araştırılıyor. Efsane Cuma indirimleri başladı mı? Her yıl belirli dönemler indirimler gerçekleştiriliyor. Markalar indirim oranlarını kendi istekleri doğrultusunda düzenliyorlar. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 11. 11 indirimlerinin ardından sıra yeni indirimlere geldi. Dünyada Black Friday olarak geçen tarihlerde birçok marka Efsane Cuma kampanyası düzenliyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu sene de büyük bir heyecanla bekleniliyor. Dünyada Black Friday olarak geçen tarihlerde birçok marka Efsane Cuma indirimlerini düzenliyor.

Bazı markalarda Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21:00’da başladı.

Bazı markalarda ise indirimler 25 Kasım’da başlayacak ve 29 Kasım’a kadar devam edecek.

İNDİRİM KODU KULLANMAK GEREKİYOR MU?

Geçtiğimiz yıl Efsane Cuma indiriminden faydalanmak için ekstra bir kod bulunmuyordu.