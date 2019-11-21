Efsane Cuma ne zaman 2019 başlıyor? Efsane Cuma indirimleri ne zaman?

“Efsane Cuma ne zaman?” sorusu 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl belirli dönemler indirimler yapılıyor. Markalar indirim oranlarını kendi istekleri doğrultusunda belirliyorlar. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 11. 11 indirimlerinin ardından sıra yeni indirimlerde… Dünyada Black Friday olarak geçen tarihlerde birçok marka Efsane Cuma kampnyası düzenliyor.

EFSANE CUMA İNDRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu sene de büyük bir heyecanla bekleniliyor. Dünyada Black Friday olarak geçen tarihlerde birçok marka Efsane Cuma indirimlerini düzenliyor.

Bazı markalarda Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21:00’da başlayacak.

Bazı markalarda ise indirimler 25 Kasım’da başlayacak ve 29 Kasım’a kadar devam edecek.

İNDİRİM KODU KULLANMAK GEREKİYOR MU?

Geçtiğimiz yıl Efsane Cuma indiriminden faydalanmak için ekstra bir kod bulunmuyordu.