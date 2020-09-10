ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi: Tüm enstrümanlara ayarlama yapmaya hazırız

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

AA'da yer açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar avro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar avro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığı belirtilerek, bankanın gerek duyulduğunda tüm enstrümanlarda ayarlama yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

2022'NİN SONUNA KADAR TARİH VERİLDİ

PEPP’de alımların esnek bir şekilde en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, “PEPP, ana paraları en azından 2022’nin sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edilecek.” denildi.

Uygun oldukça ECB’nin tüm enstrümanlarını kullanmaya hazır olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeniden finansman operasyonları yoluyla bol miktarda likidite sağlamaya devam edeceğiz."