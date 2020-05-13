EBRD'den Türkiye övgüsü! 'Sağlıkta iyi iş çıkardınız, ekonomide V dönüşü olur'

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini överek salgının ardından yeniden güçlü bir ekonomik büyüme beklediğini söyledi. Chakrabarti, “Türkiye’nin sağlık sistemi yoluyla bu salgınla başa çıkabilmesinden son derece etkilendiğimi belirtmeliyim. Hastanelerde çok güçlü yatırımlarınız var. Biz Bursa, Elazığ, Adana gibi şehirlerde hastaneleri finanse etmiştik” dedi.

BÜYÜME TAHMİNİ BUGÜN

EBRD’nin ekonomik büyüme tahminlerini 13 Mayıs tarihinde açıklayacağını belirten Chakrabarti, “Türkiye’nin gelecek sene yeniden güçlü bir büyüme göstereceğine inanıyorum. Türkiye’de ve bazı ülkelerde V şeklinde bir iyileşmenin olacağına inanıyorum. Türk sağlık sektörü krizi yönetmekte dikkate değer şekilde iyi bir iş çıkardı” diye konuştu.

YATIRIMLARA DEVAM

Türkiye’nin bankanın yatırım portföyünde en büyük paya sahip olduğunu belirten Chakrabarti, “Türkiye’ye bağlılığımız güçlü. Yıllar içerisinde Türkiye’de 300’ün üzerinde projeye toplam 12 milyar Euro yatırım yaptık. Bu sene de 1 milyar Euro üzerinde yatırım yapacağız” dedi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN GÜCÜNDEN ETKİLENDİM



Türkiye’nin sağlık ekipmanların sağlanması konusunda önemli bir rol oynadığını belirten Chakrabarti, “Türk tekstil sektörünün gelişmelere bu kadar hızlı bir şekilde karşılık vermesinden ne kadar etkilendiğimi belirtmek istiyorum. Türkiye, her hafta milyonlarca maske ve önlük üretti. Fabrikalar hükümetin bu ürünleri dışarıya gönderebilmesine olanak sağladı. Sağlık sektörü açısından bu çok güçlü bir eylemdi” dedi. Suma Chakrabarti, “EBRD’nin iş ortaklarının bu girişimde adım atmış olmalarını görmekten gurur duyuyorum. Arçelik solunum cihazlarının üretilmesinde rol aldı. Ford Otosan ve Tofaş yine solumum cihazı üretimi, siperli maske ve diğer ürünleri üretilmesi için adım attı” diye konuştu.