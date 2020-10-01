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01 Ekim 2020 Perşembe 23:43 | Son Güncelleme:

EBRD: Türkiye'den 2021 yılında güçlü büyüme bekliyoruz

EBRD: Türkiye'den 2021 yılında güçlü büyüme bekliyoruz

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'de son öncü verilerin ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye’ye ilişkin son ekonomik göstergeleri değerlendiren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, “Son öncü veriler ekonomide iyileşmenin başladığına işaret ediyor. Türkiye, tüketimin itici gücüne sahip olan bir ekonomi ve çabuk toparlanma eğilimi var. Bu yüzden de 2021 yılı için güçlü bir büyüme tahminimiz var” diye konuştu.

FIRSATLAR ÇIKABİLİR

Roger Kelly, “Salgının Türkiye ekonomisi için sunduğu bazı fırsatlar da olabilir. Özellikle şirketlerin tedarik zincirlerini kısaltmak istemesi nedeniyle ticaretin yön değiştirmesi açısından... Türkiye’nin coğrafi konumu, esnek imalat temeli için özellikle AB ile yapılan ticaret açısından fırsat sunabilir” dedi.

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