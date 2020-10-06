EBRD: Türkiye yatırımımız bu sene 1.5 milyar euroya yükselebilir

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Vekili Jürgen Rigterink, “Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde yatırım yapmıştık. Türkiye’de bu yıl şimdiye kadar, imalat, bankacılık ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde 1 milyar euronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yılın sonunda yatırımlarımızın 1.3-1.5 milyar euro seviyelerine ulaşmasını bekliyorum” dedi.

KRİZLERE ÇOK DİRENÇLİ



Türkiye’nin, her zaman son derece güçlü temellere sahip olduğunu belirten Rigterink, “Genç ve eğitimli nüfusu, dinamik ve girişimci iş insanları, üretimi, lojistik altyapısı ve tabii ki stratejik coğrafi konumu... Bunlara ek olarak, Türkiye krizlere karşı son derece dirençli” diye konuştu.

2019 REKORUNU DA GEÇECEĞİZ



Jürgen Rigterink, EBRD’nin tüm operasyonlarındaki yatırımın tarihinde ilk kez geçen yıl 10 milyar euronun üzerine çıktığını aktararak, şunları kaydetti: “Geçen yıl bu zamanlarda yatırımlarımız 5 milyar euronun altındaydı. Fakat bu yıl ağustos sonu itibarıyla yıllık yatırım 7 milyar euro seviyesinin üzerine çıktı. Bu yılın sonunda 2019’daki seviyeyi de geçeceğiz.”