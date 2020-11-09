E Vergi levhası sorgulama ve görüntüleme işlemi nasıl yapılır? GİB vergi levhası nasıl oluşturulur?

Vergi levhası sahibi işverenler vergi levhasına dair detaylara erişmek için zaman zaman sorgulama yapma gereği duyulur. Vergi levhası sorgulamak aslında oldukça kolaydır. Doğru adımlar takip edildiğinde vergi levhası sahipleri sorgulamalarını kolaylıkla yapabilirler.

VERGİ LEVHASI SORGULAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı özel şirketler ve kamu kuruluşları için bir onay kodu izni vererek, bu bazı özel şirketlerin ve kamu kurumlarının vergi levhasının üzerinde vergi levhasının doğruluğunu ve geçerliliğini belirten bir doğrulama kodu ile sorgulama yapması imkanı sunmuştur. Bu sunulan hizmetten yararlanan kurumlar vergi levhalarının üzerinde bulunan onay kodu ile sorgu yapabilirler. Bu sorgulama ile vergi levhası mükellefleri vergi levhasının hala faaliyette olup olmadığına ait sorgulama yapabilmektedirle

Maliye Bakanlığı tarafından uzun yıllardır yürütülen bir uygulama olan vergi levhası, vatandaşların vergi ödemeleri konusunda birbirlerinden haberdar olmaları amacıyla sistemleştirilmiştir. Her esnaf ve işletme sahibi, vergi levhası aracılığıyla vergisini ödediğini diğer vatandaşlara gösterebilir. Şirketler, ticari kazanç sahipleri, defter tutan çiftçiler ve serbest meslek erbapları, vergi levhası bulundurmak zorundadır. Sahip olunan vergi levhasını bir yere asmak şart değildir fakat vergi levhasına sahip olmak bir zorunluluktur

Vergi levhalarında mükellefin adı, soyadı, ticaret unvanı, iş yerinin adresi, vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesinin adı, vergi türü, tasdik yeri, takvim yılı içinde tahakkuk eden vergisi gibi pek çok bilgi yer alır.

Basit usul vergi levhası, matrahsız vergi levhası ve diğer tüm vergi levhası türleri ile ilgili sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilebilir. Sorgulama yapacak olan vatandaşların E-Devlet kullanıcı bilgilerine sahip olması ya da GİB sisteminden sorgulama yapmaya yetecek seviyede bilgilere sahip olması gerekir. Bu bilgileri girdikten sonra sistemde kayıtlı olan vergi levhalarını görüntülemek mümkündür. Hatta dileyen vatandaşlar, sorgulama işlemi sonrasında görüntülemiş oldukları vergi levhalarının çıktısını da alabilir ve vergi levhası oluşturma işlemini de buradan gerçekleştirebilirler.

Öte yandan vergi levhalarının onay kodunu kullanarak yine E-Devlet sistemi aracılığıyla doğrulama işlemi yapmak da mümkündür. Doğrulama işlemi sayesinde onay kodunun yer aldığı vergi levhası üzerindeki bilgilerin doğruluğunu araştırmak, yanlış beyan olup olmadığının tespit edilmesini sağlar.

VERGİ LEVHASI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vergi levhasıyla ilgili sorgulama işlemlerini E-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinden gerçekleştirmek mümkündür. Bu iki sorgulama yöntemi de internet üzerinden gerçekleştiği için işlemler, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir.

1. E-DEVLET ÜZERİNDEN VERGİ LEVHASI NASIL SORGULANIR?

E-vergi levhası ile ilgili sorgulama işlemlerini Turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren E-Devlet sistemi aracılığıyla yapmak mümkündür. Gelir İdaresi Başkanlığı ile E-Devlet iş birliği kapsamında hazırlanan sorgulama sayfası aracılığıyla e-vergi levhası görüntüleme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İşleme başlamak için ilk olarak bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayın ve E-Devlet sisteminde, e-vergi levhası ile ilgili sorgulama işleminin yapıldığı sayfayı açın.

Sorgulama işlemine başlayabilmek için kimlik doğrulaması yaparak sisteme giriş yapmanız gerekir. Bunun için bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada yer alan “kimliğimi şimdi doğrula” yazısının yer aldığı butona tıklayın.

Bu ekrandaki ilgili boşluklara T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet parolanızı doğru bir şekilde yazıp “sisteme giriş yap” butonuna tıklamanız gerekir.

Eğer henüz E-Devlet parolanız yoksa, bu sistemde şifresiz vergi levhası sorgulama işlemi mümkün olmadığı için size yakın konumdaki PTT merkezlerinden birine gitmeniz ve üzerinde T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu kimlik kartını yetkili personele göstererek parolanızın yazılı olduğu zarfı satın almanız gerekir.

Geçmişte zarf satın alarak ya da başka bir yöntemle E-Devlet parolası oluşturduysanız ve şu an bu parolayı hatırlayamıyorsanız, giriş sayfasında yer alan “şifremi unuttum” bağlantısına tıklayın. Bu bağlantıya tıkladıktan sonra şifrenizin yenilenmesi için sistem sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Bu bilgileri doğru bir şekilde cevapladıktan sonra son aşamada yakın akrabalarınızdan birine ait T.C. kimlik numarasını yazmanız gerekir. Bunun ardından E-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numaranıza bir doğrulama kodu gönderilir. Bu kodu ilgili alana girerek yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz. Eğer bir yakın akrabanıza ait T.C. kimlik numarasını bilmiyorsanız ya da sistemde tanımlı bir cep telefonu numaranız yoksa bu yöntemle şifre sıfırlama yapıp vergi levhasıyla ilgili sorgulama işlemi yapmanız mümkün olmayacaktır. Bu durumda yeniden bir PTT merkezine giderek içinde yeni parolanızın yazılı olduğu zarfı satın almanız gerekir.

E-Devlet parolası dışındaki yöntemlerle de sisteme giriş yapmak ve vergi levhası oluşturup görüntülemek mümkündür. Bu kapsamda giriş ekranındaki üst menüde yer alan dört alternatiften birini kullanabilirsiniz. T.C. kimlik kartı, mobil imza, internet bankacılığı ya da elektronik imza seçeneklerinden size uygun olan birini tercih ettikten sonra tarafınızdan istenen adımları uygulayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan hemen sonra sorgulama formu karşınıza çıkar. Bu formdaki ilk boşluğa vergi kimlik numaranızı, ikinci boşluğa T.C. kimlik numaranızı, üçüncü alana ise il ve vergi dairesi bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra “sorgula” butonuna tıklayabilirsiniz. E-Devlet üzerinden vergi levhası sorgulama onay koduna ihtiyaç duymadan sorgulama sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Sorgulama işleminin ardından vergi levhası yazdırma işlemi için önce dosyayı indirmeniz, ardından bilgisayarda açıp yazıcıya göndermeniz yeterli olacaktır.

2. GİB VERGİ LEVHASI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı çatısı altındaki İnteraktif Vergi Dairesinin resmi web sitesi üzerinden de vergi levhasıyla ilgili sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.

İnternet vergi levhasını sorgulama işlemine başlamak için öncelikle bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayıp ilgili sayfayı açın.

İnteraktif Vergi Dairesi sitesine giriş yaptıktan sonra menüden “doğrulamalar” bölümüne gelin. Buradaki otomatik olarak yeni bir alt menü açılır. Bu alt menüdeki “e-vergi levhası sorgulama” bölümüne tıklayın.

Karşınıza gelen sorgulama sayfasında vergi kimlik numarası ya da T.C. kimlik numarası bilgilerinden sadece birini yazın. Daha sonra il ve vergi dairesi adını seçin ve sorgula butonuna tıklayarak şifresiz vergi levhanızı sorgulayabilirsiniz.

Bu sayfadan sadece bireysel sorgulamalar yapılarak güncel vergi levhası bilgilerine ulaşılabilir, kurumsal sorgulamaya yönelik hizmet henüz başlamamıştır.

VERGİ LEVHASI DOĞRULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı ile E-Devlet iş birliği içinde hizmete sunulan e-vergi levhası ile ilgili doğrulama işlemleri Turkiye.gov.tr adresi üzerindeki ilgili sayfadan oldukça kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

E-Devlet üzerinden vergi levhasıyla ilgili doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek için öncelikle bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayın ve ilgili sayfayı açın.

Eğer sisteme giriş yapmadıysanız karşınıza çıkan sayfadaki “kimliğimi şimdi doğrula” butonuna tıklayın ve sonrasında T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet parolanızı girerek sisteme giriş yapın. Girişle alakalı sorun yaşıyorsanız bir üst başlıkta tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra vergi levhası ile ilgili doğrulama işlemlerinin başlaması için karşınıza çıkan sayfadaki “uygulamaya git” yazısına tıklamanız gerekir. Bu yazıya tıklayarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemindeki doğrulama hizmetine geçiş yapabilirsiniz.

“Uygulamaya git” yazısına tıkladıktan sonra aktarılacağınız sayfa, yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibidir. Bu sayfada ilgili boşluklara T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasından sadece birini girin. Üçüncü boşluğa ise vergi levhası onay kodunu yazın.

Son olarak alt bölümde yer alan kırmızı renkli “sorgula” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bu sayede vergi levhasına ait onay kodunu girmiş olduğunuz levhada yazılı olan bilgilerin doğruluğunu inceleyebilirsiniz.

VERGİ LEVHASI NASIL ALINIR?

Serbest meslek erbapları, ticari ve zirai kazanç sahipleri, gelir vergisi kapsamında vergi levhalarını almalıdır. Kurumlar vergisi kapsamında ise anonim şirketler, limited şirketler ve eshamlı komandit şirketler için vergi levhası alma işlemlerinin yapılması şarttır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili vergi beyannamelerini kuruma vermelerinden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından vergi levhası oluşturulur ve mükellefin vergi dairesi hesabına aktarılır. Boş vergi levhası, sistemdeki bilgiler ile doldurulur ve mükellefe ait özel bir levha oluşturulmuş olur.

Vergi levhanızı yukarıda anlatılan sorgulama işlemini yaparak bastırabileceğiniz gibi yeminli mali müşavir aracılığıyla ya da varsa bağlı olduğunuz esnaf ve sanatkarlar odası vasıtasıyla alabilirsiniz.

Vergi levhası örneğini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz. İlgili alanlarda mükellefin adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi, vergi türü, T.C. kimlik numarası, vergi numarası gibi detaylar yer alır.

VERGİ LEVHASI NE ZAMAN ÇIKAR?

Vergi levhasının hazırlanması için mükelleflerin beyannameyi kuruma vermesinden sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerindeki yoğunluğa bağlı olarak vergi levhasının çıkma süresi değişiklik gösterebilir. Bu konuda net bir bilgi vermek mümkün olmasa da bir ay içerisinde vergi levhanızın çıkmadığı durumda kurumla iletişime geçip konu hakkında bilgi alabilirsiniz.