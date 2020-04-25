'E-sosyalleşme'de Türk start-up dünyada ilk 5'te

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan zorunlu izolasyon sürecinde arkadaş buluşmaları artık online çoklu görüşmelerle yapılıyor. Buna olanak sağlayan Zoom, House Party, ve Face Time Türkiye’de bu amaçla en fazla kullanılan uygulamalar arasında. Türkiye’de henüz o kadar tanınmasa da dünya çapında pek çok listede ‘Karantina’da iyi vakit geçirmenizi sağlayacak ilk 5 uygulama’ arasında bir de Türk start-up var: Bunch. The Guardian’dan Bloomberg’e kadar dünya çapında birçok yayında Bunch ‘evde sosyalleşme’nin en iyi adresleri arasında gösteriliyor.

İLK EXIT 30 YAŞINDA

Bunch’ın kurucusu ise 35 yaşında bir Endeavor Türkiye girişimcisi olan Selçuk Atlı. Atlı, üniversiteyi Türkiye’de bitirdikten sonra soluğu Silikon Vadisi’nde almış. Ve ilk start-up’ı Social Wire’ı kurmuş. Bu şirkete, 3.5 milyon dolardan fazla yatırım almış, 30 yaşında da şirketi japonlara satıp, ilk exit’ini yapmış. Şimdi ise Atlı’nın gündeminde Bunch var. Selçuk Atlı, Bunch’ın bir oyun şirketinden çok bir sosyal network olduğunu söylüyor, uygulamayı; “Zamanında insanlar internet kafelere gider arkadaşlarıyla oyun oynardı. Biz de online olarak o kafeyi kurduk” diye anlatıyor.

DÜNYADA POPÜLER

Bu süreçte insanların sosyalleşmek için görüntülü uygulamalar aramaya başladığını vurgulayan Atlı, “Ve böylece uygulamamızı keşfettiler. Şu anda Bunch İspanya’da, Yeni Zelanda’da, Hindistan’da Avstralya’da, İngiltere’de, Kanada’a, Latin Amerika’da çok popüler. 11 ülkede ilk 20 sosyal uygulama arasında. Birçok ülkede patladık ama Türkiye’de henüz patlamadık” diyor. Uygulamanın potansiyelini sorduğumda ise Atlı, “Oyun sektörü dünyada şu anda film ve müzikten çok daha fazla kazandırıyor. Instagram kadar olabiliriz” yanıtını veriyor.

FACEBOOK’UN İLK YATIRIMCISI ORTAK OLDU



Bugüne kadar Bunch’ın 8 milyon doların üzerinde yatırım aldığını vurgulayan Selçuk Atlı, “Dünyanın en büyük girişimcilerinden, Facebook’un da ilk yatırımcılarından biri olan Peter Thiel’ın fonu Founders Fund bizim yatırımcılarımızdan biri. Dünyadaki en büyük oyun geliştiricisi Tencent bizim ana yatırımcımız. Dev oyun şirketi Riot Games de yatırımcılarımızdan biri. Türkiye’deki tek yatırımcımız ise Emre Kurttepeli” diyor.

NEW YORK SOKAKLARI WILL SMITH FİLMİ GİBİ



10 yılı aşkın süredir Amerika’da yaşayan Atlı, pandemi döneminde New York’taki durumu şöyle anlatıyor: “Will Smith’in I’m legend filmindeki gibiyiz, sokaklar bomboş sadece kaplanlar yok. Dışarı çıkmıyoruz. Telefonlarımıza birden bire tehlike alarmı gelebiliyor. ‘Herhangi bir sağlık tecrübeniz ya da eğitiminiz varsa hemen en yakın hastaneye gidin, size ihtiyacımız var’ deniyor.”