'e-Devlet'ten şehit yakını ve gazilere hizmet başlıyor

Şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin hizmetler ‘e-Devlet Kapısı’na taşıyor. Böylelikle aylık bağlanması, eğitim öğretim yardımı, istihdam süreçleri, ücretsiz ulaşım hakkı gibi pek çok hizmetle ilgili iş ve işlemlere yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması sağlanacak. Öte yandan bakanlık bugüne kadar şehit yakını ve geziler için birçok hizmeti hayata geçirdi. Bu arada bakanlık bugüne kadar 44 bin şehit yakını ve gaziye kamuda iş imkanı sağladı.