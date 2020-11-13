13 Kasım 2020 Cuma 23:08 | Son Güncelleme:
'e-Devlet'ten şehit yakını ve gazilere hizmet başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurumlarının şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin yürüttüğü hizmetleri ‘e-Devlet Kapısı'na taşıyor.
Şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin hizmetler ‘e-Devlet Kapısı’na taşıyor. Böylelikle aylık bağlanması, eğitim öğretim yardımı, istihdam süreçleri, ücretsiz ulaşım hakkı gibi pek çok hizmetle ilgili iş ve işlemlere yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması sağlanacak. Öte yandan bakanlık bugüne kadar şehit yakını ve geziler için birçok hizmeti hayata geçirdi. Bu arada bakanlık bugüne kadar 44 bin şehit yakını ve gaziye kamuda iş imkanı sağladı.