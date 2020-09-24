E-devlet aile gelir belgesi sorgulama ekranı! Aile gelir belgesi nasıl alınır?

Aile gelir belgesi, Türkiye'de yaşayan kişilerin bir ay boyunca kazandıkları gelire verilen isimdir. E-devlet üzerinden sorgulaması yapılan aile gelir belgesi resmi bir belge olduğundan dolayı çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından belirli sebepler dahilinde talep edilmektedir. Aile gelir belgesi nasıl alınır?

AİLE GELİR BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Aile gelir belgesi almak isteyenler için yöntemleri adım adım anlatacağız. Öncelikle aile gelir belgesi almak için çalıştığınız kurum önemlidir. Çalıştığımız kurum ve kuruluşa göre bu belgeyi temin edebiliriz.

E-DEVLET AİLE GELİR BELGESİ SORGULAMA EKRANI

SGK'ya bağlı olarak çalışan bir kişi aile gelir belgesini iş yerlerinden alabilirler.

Kamuda çalışan bir kişi aile gelir belgesini Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından alabilirler. Bunu E-Devlet e-bordro ile alabilirsiniz.

Bağ-Kur'a bağlı çalışan bir kişi gelir belgesi olarak vergi levhası göstermeleri yeterli olmaktadır.

Emekliler için ise yine E-Devlet üzerinden alınabiliyor.

AİLE GELİR BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet üzerinden e-bordro ile gelir belgesi alabileceğinizi söylemiştik. Devlet memurları E-Devlet aile gelir belgesi almak için şu adımları izlemelisiniz…

E-Devlet sistemi üzerinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti için (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) linkine tıklayarak sorgulama bölümüne ulaşabilirsiniz. Bu adımda E-Devlet şifrenizi giriş yaparak sisteme girin. Daha sonra e-bordro hangi yıl ve aydaki dökümü istiyorsanız yıl ve ay seçmeniz gerek. Genelde en son ay istenir. Daha sonra karşınıza çıkan dökümün çıktısını alarak ilgili kuruma verebilirsiniz.

Ailenin gelir durumunu gösteren bölge bu şekilde aile içindeki memur çalışanlar için hazırlanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı çalışanlar kendi iş yerlerinden almaları gerekir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan E-Devlet hizmeti "Gelir Testi Sonucu Sorgulama" sayfasından da sonuç bilgileri öğrenilebilir.