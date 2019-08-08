E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? e-Bordro 2019 Ağustos maaş görüntüleme..

E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? merak edilen konular arasında yerini aldı. Kamu personelinin maaşlarının bordrosu her ayın 14'ünde e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor.Memur maaşlarının bayramöncesi ödenmesi nedeniyle maaş bordroları erken yayınlandı.Memur maaş bordro detaylarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama ile e-Devlet üzerinden görüntülemek mümkün. E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? diye merak edenler için e-Bordro 2019 Ağustos maaş görüntüleme haberimizde yer alıyor.

E-DEVLET AĞUSTOS BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden E-Bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.