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  3. E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? e-Bordro 2019 Ağustos maaş görüntüleme..

E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? e-Bordro 2019 Ağustos maaş görüntüleme..

E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır" e-Bordro 2019 Ağustos maaş görüntüleme..

E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı sebebi ile kamu çalışanlarının maaşlarının 9 Ağustos 2019 Cuma günü yatırılacağını açıklamıştı. Her ayın 14'ünde yayınlanan Memur maaş bordroları, maaşların Kurban Bayramı öncesi ödenmesi nedeniyle ayın 7'sinde yayınlandı. Vatandaşlar, TC No ile E-Devlet'e giriş yaparak maaş bordrolarına ulaşabiliyor. E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? diye merak edenler için e-Bordro 2019 Ağustos maaş görüntüleme haberimizde yer alıyor..

 

E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? merak edilen konular arasında yerini aldı. Kamu personelinin maaşlarının bordrosu her ayın 14'ünde e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor.Memur maaşlarının bayramöncesi ödenmesi nedeniyle maaş bordroları erken yayınlandı.Memur maaş bordro detaylarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama ile e-Devlet üzerinden görüntülemek mümkün. E devlet Ağustos bordro sorgulama nasıl yapılır? diye merak edenler için e-Bordro 2019 Ağustos maaş görüntüleme haberimizde yer alıyor. 

E DEVLET AĞUSTOS BORDRO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET AĞUSTOS BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden E-Bordro sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.

6. İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

BARKODLU BORDRO NASIL YAZDIRILIR?

PTT’den alacağınız e-devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki e-Bordro Sorgulama sayfasına giriş yapınız.

Giriş ekranından bordro almak istediğiniz ay ve yılı seçerek maaş bordronuzu görüntüleyiniz.

Bordronuzu görüntüledikten sonra, bordro ekranının sağ üstündeki [Bordro Görüntüle (Pdf)] tuşuna basınız

Yeni açılan ekrandaki [Barkodlu Belge Oluştur] tuşuna basınız.

Yeni açılan ekrandaki bilgilendirme metnini okuyup kabul ediniz.

Yeni açılan ekrandaki [Dosya İndir] butonuna basarak bordronuzu bilgisayarınıza indiriniz.

İndirdiğiniz barkodlu belgeyi yazdırınız.

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