E-atıkları ekonomiye kazandırmak için Vodafone'dan girişim

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Dünya Çevre Günü vesilesiyle tanıtılan platformda, üniversite öğrencilerine, yeni mezunlara, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına açık çağrı yapılarak, katılımcılardan “E-atık meselesine nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. İTÜ Vodafone Future Lab aracılığı ile katılımcılara eğitim, koçluk, mentorluk desteği de sağlanacak.

62.5 MİLYAR $ FIRSAT



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, elektronik atıklar konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, “E-atık konusunda radikal bir işbirliğine ihtiyaç var” dedi. Hasan Süel’in verdiği bilgilere göre e-atıklar uygun yöntemlerle geri dönüştürülürse, dünya çapında yılda 62.5 milyar doların üzerinde bir ekonomik fırsat yaratabilecek.