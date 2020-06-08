E-atıkları ekonomiye kazandırmak için Vodafone'dan girişim
Tüm dünyanın ortak meselesi haline gelen elektronik atıkların yönetimi konusunda harekete geçen Vodafone, soruna sistemsel bir çözüm getirmek amacıyla ‘Açık İnovasyon Platformu' kuruyor.
ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE
Dünya Çevre Günü vesilesiyle tanıtılan platformda, üniversite öğrencilerine, yeni mezunlara, genç girişimcilere ve girişimci adaylarına açık çağrı yapılarak, katılımcılardan “E-atık meselesine nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. İTÜ Vodafone Future Lab aracılığı ile katılımcılara eğitim, koçluk, mentorluk desteği de sağlanacak.
62.5 MİLYAR $ FIRSAT
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, elektronik atıklar konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, “E-atık konusunda radikal bir işbirliğine ihtiyaç var” dedi. Hasan Süel’in verdiği bilgilere göre e-atıklar uygun yöntemlerle geri dönüştürülürse, dünya çapında yılda 62.5 milyar doların üzerinde bir ekonomik fırsat yaratabilecek.