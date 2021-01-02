Düzce Konuralp Beldesi'nde 9670 m2 tarım arazisi satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Düzce 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Düzce İli, Merkez İlçesi Konuralp Beldesi'nde yer alan 9670 m2 yüzölçümlü tarım arazisini açık artırmayla satışa çıkardı.

Tarım arazisini satın almayan isteyenler birinci satış günü olan 05.02.2021 05/02/2021 günü 14:30 - 14:40 arası ile ikinci satış günü olan 08/03/2021 günü 14:30 - 14:40 saatleri arasında ihaleye katılabilecek.

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