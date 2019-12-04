Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7489
  • 6,3698
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Duyanın midesi bulanıyor ama yılda 2 milyon lira kazanıyorlar

Duyanın midesi bulanıyor ama yılda 2 milyon lira kazanıyorlar

Duyanın midesi bulanıyor ama yılda 2 milyon lira kazanıyorlar

Aydın'ın Söke ilçesinde toplanıp tesiste işlenen salyangozlar, yurtdışına ihraç ediliyor. Fransa, Macaristan ve Yunanistan'dan talep gören salyangozdan, Aydın ekonomisine yılda 2 milyon lira gelir sağlanıyor.

Söke ilçesinde yağışlarla ortaya çıkan salyangozlar, vatandaşlara ek gelir kapısı oldu. Doğadan toplanan salyangozlar, Söke'de kurulan bir işletme tarafından kilosu 5-6 liradan satın alınıyor. Günde 4 ton salyangoz tesiste işlendikten sonra yurtdışına gönderiliyor.

DOLMA VE SÜS EŞYASI

Gıda mühendisi Gülizar Sarı, "Salyongozlar yağmurlu ve nemli havalarda ortaya çıkar. Vatandaşlar topladıkları salyangozları bize getiriyor. Biz de tesisimizde işleyip başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Salyangozlar, tesisimizde önce gıdaya sonra da dövize dönüşüyor" dedi. Firma yetkilisi Feray Anık da, "Haşlama yöntemi ile kabuğundan çıkardığımız salyangozları temizleyip yıkadıktan sonra sofraya hazır hale getiriyoruz. Kabukların bir kısmı dolma yapımında kullanılıyor, bir kısmı ile de süs eşyası yapılıyor" diye konuştu.

YENİ ASIR


Hayranının sorusuna Can Yaman'dan iğrenç yanıt!
Aldığı kilolar boşa gitti! İmdadına sevgilisi yetişti
Guido Senia Şeyma Subaşı'yı aldattı mı?
Afra Saraçoğlu 22 oldu, doğum günü kareleri çok konuşuldu!
Çukur dizisinden Haluk Bilginer'e gönderme
<p>Türkiye İstatistik Kurumunca kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon kasımda aylık 0,38

Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Nefes kesen tatbikat

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?