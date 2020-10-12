'Düşük faiz' Anadolu'da konut talebini yükseltti

Ocak-ağustos döneminde en çok konut satışı gerçekleşen ilçe 23 bin 79 adetle Esenyurt olurken, en yüksek artış yüzde 126 ile (13 bin 630) Etimesgut’ta gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, yılın 8 ayında en çok konut satılan ilçeler sıralamasında liderlik 23 bin 79 adetle Esenyurt’un oldu. Esenyurt’u 18 bin 978 adetle Çankaya, 18 bin 100 adetle Keçiören, 14 bin 381 ile Mamak, 13 bin 630 ile Etimesgut izledi.

İSTANBUL’DAN TEK İLÇE VAR



Ocak-ağustos döneminde en çok konut satılan ilk 20 arasına Ankara’dan 7, İstanbul’dan 4, Antalya ve Gaziantep’ten ikişer, İzmir, Kayseri, Eskişehir, Konya ve Bursa’dan birer ilçe girdi. Yılın 8 ayında konut satışlarının en çok arttığı ilçe yüzde 126 ile Etimesgut oldu. Bu ilçede satış adedi 6 bin 70’ten 13 bin 630’a çıktı. Etimesgut’u yüzde 90 ile Ümraniye, yüzde 84 ile Çankaya ve Diyarbakır Yenişehir takip etti. Coldwell Banker Türkiye Ülke başkanı Gökhan Taş, yılın ilk 8 ayında İstanbul’dan sadece bir ilçenin ilk 10’da yer aldığını belirterek, “Aslında ilk 20’ye baktığımızda düşük faiz kampanyasına Anadolu şehirlerinin ilgisini, gelir dağılımında biraz daha eşit şehirlerin talebini görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞAYLA İÇ İÇE YERLER



Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) CEO’su Kurtuluş Altun da, ”İnsanlar yatırım aracı olarak büyükşehirlerden vazgeçmiyor. Fakat artık yaşamak için doğayla iç içe olabileceği yerlere gidiyor” dedi. FuzulEv Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özkan ise, yılın 8 ayında Anadolu’daki konut talebiyle birlikte bu bölgelere daha fazla ağırlık verdiklerini anlattı.