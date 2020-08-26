26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:30 | Son Güncelleme:
Dünyaya 42 milyon dolarlık tramvay
Türkiye'de 7 ayda aralarında tramvayların da bulunduğu 42 milyon dolarlık demiryolu taşıtı ihracatı yapıldı.
Ocak-temmuz döneminde demiryolu taşıtı üreticileri 7 ülkeye dış satım gerçekleştirdi. En fazla demiryolu taşıtının ihraç edildiği ülke olan Avusturya’ya yapılan dış satım 151 bin dolardan 7.6 milyon dolara yükseldi. Almanya’ya yapılan dış satım ise yüzde 126’lık artışla 1 milyon 95 bin dolara yükseldi. Türkiye’de halen Bozankaya ve Durmazlar Makine gibi üreticiler dünyaya ihracat yapıyor.