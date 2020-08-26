Dünyaya 42 milyon dolarlık tramvay

Ocak-temmuz döneminde demiryolu taşıtı üreticileri 7 ülkeye dış satım gerçekleştirdi. En fazla demiryolu taşıtının ihraç edildiği ülke olan Avusturya’ya yapılan dış satım 151 bin dolardan 7.6 milyon dolara yükseldi. Almanya’ya yapılan dış satım ise yüzde 126’lık artışla 1 milyon 95 bin dolara yükseldi. Türkiye’de halen Bozankaya ve Durmazlar Makine gibi üreticiler dünyaya ihracat yapıyor.