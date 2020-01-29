Dünyanın gözü oradaydı! Fed faiz kararı açıklandı! Dolar kuru ne kadar?

Küresel piyasaların gözü Ocak 2020 ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrilmişti. FED bu akşam TSİ 22:00'da faiz kararını açıkladı.

DOLAR NE DURUMDAYDI?

Dolar/TL güne 5.94’le başladı. Gün sonunda 5.96 seviyesine geldi. 6.55 bandında güne başlayan Euro/TL ise, 6.56 seviyesini gördü. Euro/Dolar bandı ise gün içinde 1.10 seviyelerinde seyretti.

TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Bankaya faiz indirimi çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fed'in faizleri, çok daha düşük olan diğer ülkelerle rekabetçi hale getirmek için düşürmesi gerektiğini belirterek, bunun ardından borç ödemeye ve yeniden finanse etmeye odaklanacaklarını söyledi. Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi beklentilerine bakıldığında yüzde 12 gibi düşük bir ihtimal bulunduğunu aktararak, son dönemde gelen pozitif makroekonomik verilerin ardından bankanın faiz konusunda "bekle-gör" politikasını izlemeye devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Reuters anketine katılan 108 ekonomistten 95’i Fed’in bu haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasını beklerken, JP Morgan analisti Michael Feroli bu toplantının “son yıllardaki en olaysız toplantılardan biri” olacağını söyledi.

2019'DA NELER OLMUŞTU?

Fed geçen yıl Ekim ayındaki toplantısında 2019 yılında art arda üçüncü kez faiz indirimine gitmişti. Fed’in Aralık ayındaki son politika toplantısından bu yana açıklanan veriler, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümeye devam edeceğine ve işsizlik oranının istikrarlı şekilde düşük kalacağı şeklindeki beklentilerini değiştirmedi.