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Dünyanın en zengin 8. insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin 8. insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin 8. insanı olan Amerikalı milyarder iş insanı David Koch hayatını kaybetti.

Serveti 50 milyar dolara yaklaşan ve dünyanın en zengin isimleri arasında 8'inci sırada yer alan kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Koch Industries'in sahiplerinden ABD'li iş adamı David Koch 79 yaşında hayatını kaybetti. 3 çocuğu bulunan Koch 1970 yılında kardeşinin kurduğu Koch Industries'te göreve başlamıştı. 5 Haziran 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle şirketten emekliye ayrılmıştı.

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