Dünyanın ‘En İyi Tıbbi Cihaz Üreticisi' Türk firma seçildi

SAĞLIK SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ



RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Aldığımız bu önemli ödülü, RD GLOBAL bünyesinde görev alan tüm yol arkadaşlarımla birlikte, tüm Türk sağlık çalışanlarına ve Türkiye sağlık sisteminin kurulmasında emeği geçen herkese armağan ediyorum. Bu ödül, her ne kadar şirketimize verilmiş ise de ülkemizin güçlü sağlık sisteminin bir eseridir” dedi. Dinç şöyle konuştu:

KURALLARA UYALIM



“Kovid-19 pandemisinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarının çok zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. Bu sıcak havada üzerlerine giydikleri en az 2 kat tulum, 2 kat maske ve gözlük ile çalışmak zorundalar. Her türlü şartta halkımıza canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Milletimizden ise tek isteğimiz, fiziki mesafe kurallarına uymaları, düğün, toplu organizasyon gibi etkinliklere ara vermeleri, tatil ve zaruri olmayan seyahatleri ertelemeleri.”