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  3. 'Dünyada yüzde 7'lik pazar payına ulaştı'
17 Haziran 2020 Çarşamba 06:06 | Son Güncelleme:

'Dünyada yüzde 7'lik pazar payına ulaştı'

'Dünyada yüzde 7'lik pazar payına ulaştı'

Dünya, Kovid-19 salgınında ‘yeni normal' olarak adlandırılan bir döneme giriyor.

Söz konusu dönem, küresel ticarette çarkların yeniden dönmesi adına kritik önem arz ediyor. Endüstriyel kilit sektöründe toplam 90 ülkeye ihracat gerçekleştiren Mesan Kilit, yüzde 22.5 oranında büyüyerek yüzde 7’lik pazar payına ulaştı.

YENİ YATIRIM GELİYOR

Mesan Kilit Global Satış Direktörü Hasan Eğin “Özellikle İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere ihracatımızın içinde önemli bir paya sahip. Salgında Çin’den sonra merkezin Avrupa olması mevcut ihracatımızı olumsuz etkiledi ancak buna rağmen ilk çeyrekte yerimizde saymadık ve yüzde 22.5’lik büyümede yüzde 7 ihracat payı elde ettik” ifadelerini kullandı. Eğin, şunları söyledi: “Yeni teknolojilere ve yeni ürünlere yatırım yapma alışkanlığımızı devam ettireceğiz. Elektronik kilitlerde yeni versiyonlara geçiyoruz. Otomotiv sektörüne uygun yeni kilit tasarımlarımıza hız verdik ve mevcut ürün yelpazemizi artırıyoruz. Hijyenin hayatımızın yeni standardı olacağı bilinciyle anti-bakteriyel ürünlere yeniden hız veriyoruz. Bu yıl içinde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Bu yıl büyüme hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik. Söz konusu hedefi gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız.”

TÜRK FİRMALAR İÇİN FIRSAT VAR

Eğin “Çin endeksli Uzak Doğu tedarik zincirinin yapısı değişecek. Amerika pazarından bunun sinyallerini alıyoruz. Türkiye için bu olumlu sinyaller Avrupa’ya da yansıyacaktır. Doğru strateji belirlersek Türk firmaları daha fazla ülkeye ihracat yapma imkanı bulacak. Üretim kalitemiz ve potansiyelimiz bizi ihracatta çok daha farklı noktalara taşıyacak” şeklinde konuştu.

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