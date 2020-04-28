Dünyada dengeler değişiyor! Virüs sonrası kilit ülke Türkiye olacak

Küresel salgın; arz zinciri, stratejik ürünler, güvenlik, lojistik gibi kavramlar üzerinden küresel ticareti tartışmaya açtı. Virüsle ilgili bilgileri eksik paylaştığı için eleştirilen Çin’in kısmen oyunun dışında kalması durumunda hangi ülkelerin bu boşluğu doldurabileceği de şimdiden gündeme oturdu. Uzmanlar, Türkiye’nin coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisi gibi birçok yönüyle avantajlı konumda bulunduğunu belirtiyor. Türkiye’nin salgın sonrası küresel ticarette yaşanacak yeni döneme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, Türkiye’nin bu süreçten pozitif çıkacağını ifade ediyor.

ZARARLI ÇIKMAYIZ



Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu “Bu süreçten Türkiye’nin zararlı çıkmayacağı kesin. Ülkelerin küresel tedarik zincirlerindeki kopan ilişkilerin bir yerinde Türkiye’yi değerlendireceklerini düşünüyorum. Bu durumlara da Türkiye’nin iyi hazırlanıp gerekli tepkileri vermesi gerekiyor. AB içinde de etkili bir konuma gidebiliriz. Kriz sonrasında kartlar yeniden dağılırken, Türkiye’nin yeri olacak ve doğru oyununu oynarsa avantajlı çıkabilir” dedi.

FIRSATLAR DOĞACAK



Stratejist Cüneyt Paksoy da salgının zirve yapıp dünyanın tekrar normalleşme sürecine girdiği andan itibaren Türkiye için her adımda önemli fırsatların geleceğini söyledi.”Küresel ölçekte finans ve üretim yeniden şekillenirken, jeopolitik önemi ve tarihsel süreci ile hem batı hem doğu penceresine açık Türkiye, bu süreci fırsata çevirecek potansiyeli barındırıyor” diyen Paksoy, Türkiye’nin savunma başta olmak üzere son dönemde bazı sektörlerde başlayan değişim rüzgarını daha da güçlendirip, virüs sürecinden en hızlı şekilde ve en az hasarla çıkıp, etkin bir şekilde katma değerli ürünlere doğru hızlanması halinde bu sürecin kazananı olma ihtimalinin artacağını söyledi.

İTO: YENİ DÜNYADA ÖN SIRADA OLABİLİRİZ



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyamızın Kovid sonrası dönemde yeni normale kontrollü geçişinin haziranda başlayacağı konusunda iyimser bekleyiş içindeyiz” dedi. “Bilinen bir bilinmeyenle karşı karşıyayız” diyen Avdagiç, şunları söyledi: “Açıklanan verilerden memnuniyetle takip ettiğimiz üzere, virüsle mücadelede başarılı olan ilk halkada yer alırsak, yeni kurulacak dünyada da ön sırada olabiliriz. Kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiye’nin alacağı siparişlere o kadar süratle cevap verebiliriz. Pandemi jeopolitiğinde Türkiye, kazanabilir. Kovid’i geride bırakınca ‘nerede kalmıştık’ demeyeceğiz. Kovid’le birlikte ortaya çıkacak yeni normalde, ekonomik kazanımlarımızı yükseltmeyi başarabiliriz. Türkiye bu süreçte Çin’den ayrılacak bazı imalat alanlarında, ‘stratejik bir yatırım durağı’ olma fırsatını değerlendirmelidir.”