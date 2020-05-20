Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mark Mobius: Türkiye toparlanma sürecine girecek

Mobius, “Salgın krizinde işin en kötü kısmını muhtemelen atlattık. Türkiye de toparlanmaya başlayacaktır. Türkiye’nin dünya çapında bir ticaret merkezi olduğunu, dünyanın her yeriyle ticaret yaptığını unutmamak gerek. Türk insanı çok çalışkan” diye konuştu.