Dünya şehirlerinin güvenliği Türk şirketinden sorulacak

ÖZGÜL ÖZTÜRK

İstanbul Havalimanı’nın güvenlik altyapısını sağlayan Türk şirketi Proline, burada edindiği tecrübeyle geliştirdiği ‘iSIM’ isimli akıllı güvenlik yönetim sistemiyle dünyaya teknoloji ihraç eder hale geldi. 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar’ın başkenti Doha’nın güvenlik altyapısında bu sistemi kullanan şirket önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan, Afrika, Avrupa ve ABD’ye de güvenlik çözümlerini ulaştırmayı hedefliyor. Akıllı şehirler pazarının 2020 yılına kadar 1.45 trilyon dolara ulaşacağını anlatan Proline Ventures Direktörü Hakan Metin Akgün, “Pazardaki bu potansiyeli değerlendirmek için 2003 yılında Proline kuruldu. Bünyemizdeki mühendislerimizin geliştirdiği akıllı güvenlik yönetim sistemi yazılımı ‘iSIM’la dünya şehirlerinin güvenliğini sağlamaya talip olduk” dedi.

ULAŞIMDA KULLANILACAK

Türk mühendislerinin geliştirdiği web tabanlı bu yazılımın önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan, AB ülkeleri ve ABD'nin yanı sıra Türkiye’deki birçok ilde kullanılmaya başlanacağını anlatan Akgün, ayrıca ulaşımda da bu sistemlerin kullanılması için kamu kurumlarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

3 milyon TL katkı sağlıyor

Proline, akıllı şehirler alanında teknoloji üreten, yüksek teknolojiyi odağına almış startuplara ve projelere yatırım yapmak üzere 2016 yılında Proline Ventures isimli girişim platformunu kurdu. Kendi geliştirdiği Smart Mix yatırım modeliyle startuplara tohum sermayesinin yanı sıra mentorluk, eğitim ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunan firma, desteklediği bu erken aşama yatırımcıların başarılı olmasını sağlıyor. Akgün, bu modelle startuplara 1.5 ila 3 milyon TL arasında katkı sağladıklarını söyledi.

Para temizleyen bankamatik geliyor

2018’de 50 startuptan başvuru alan Proline Ventures bunlardan 4’üne yatırım kararı aldı. Firmanın yatırım kararı aldığı startuplardan biri hastanelerdeki mavi ışık teknolojisini kullanarak bankamatiklerdeki paraları bakterilerden arındırıyor. Giyilebilir sağlık ürünleri geliştiren Bracehealth, parkinson hastalarının titremesini ölçüp ilaç dozunu ayarlayan akıllı bileklik geliştirdi. Bir diğer girişim ise açık parklarda yer olup olmadığını sürücülerin cep telefonlarına mesaj atıp park yeri rezervasyonu yapılmasına imkan sağlıyor.