Dünya orduları virüse karşı 'tıbbi kuvvetler'ini kuruyor

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Virüs savaşlarının dünya gündemine girmesiyle herkes tarafından fark edilmeye başlanan askeri medikal sektörü önem kazanmaya başladı. İngiltere ve Birleşik Devletler başta olmak üzere dünya orduları şu anda olası bir biyolojik, radyoaktif ve ya nükleer saldırıya karşı tıbbı kuvvetlerini oluşturmaya başladı. Pandemi salgınlarında ölüm oranları ve ekonomik kayıpların bir dünya savaşından çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Capital Fuarcılık CEO’su Hakan Kurt, “Bu nedenle ülkeler biyolojik savaşa hazırlanmak için önümüzdeki dönemde kara, deniz, hava kuvvetlerine medikal kuvvetler’ini ekleyecek” dedi.

FUARA 1000 KİŞİ KATILACAK



Sektördeki bu ihtiyacı görüp dünyanın ilk online askeri tıp ürünleri fuarı ‘Military Mediacal Webex’i düzenleme kararı aldıklarını anlatan Hakan Kurt şunları kaydetti: “Askeri tıp sektörünün liderleri, dünya ordularının askeri tedarik ofisleriyle 9-10 Haziran 2020’de düzenlenecek uluslararası online fuar ve konferansımızda biraraya gelecek. 50 ülkeden toplam 1000 kişinin katılımıyla yapılacak fuarda zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve hizmetleri, sağlık bilgi ve yönetim sistemleri, laboratuvar, biyoteknoloji cihazları, tıbbi cihazlar, medikal teknolojiler görücüye çıkacak.”

İLK 10’UN CİROSU 4 TRİLYON DOLAR



Virüsle birlikte medikal ihtiyaçların askeri harcamalar içindeki payının da artacağına işaret eden Kurt, “Bugün dünyada savunma ve havacılık sektörünün en büyük 10 şirketinin toplam cirosu 2 trilyon dolarken, medikal şirketlerde bu rakam 4 trilyon dolar. Buna ilaç şirketleri dahil değil” ifadelerini kullandı.