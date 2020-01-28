Dünya Kupası'nın statlarını Türk mermeri süsleyecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ‘Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi’ isimli URGE projesine katılan 9 firmayla Katar’a gitti.

200 MİLYON $'LIK PASTA

Katar’ın önümüzdeki 10 yıl boyunca 150 milyar dolar büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edeceğini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 9 firmanın Katarlı ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacağını söyledi. Kaya, “Katar’ın yıllık 200 milyon dolara ulaşan doğal taş ithalatında Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından dördüncü sıradayız. Hedefimiz Katar’ın doğal taş tercihinde birinci ülke konumuna yükselmek” dedi.