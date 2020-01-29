Dünya devleri virüs tatilinde

Sümer DEMİRCİLER

OTOMOTİVDE ÜRETİM DURDU

Koronavirüsün etkilediği Vuan bölgesi aynı zamanda otomobil üretim üssü. General Motors, Nissan, Renault ve Peugeot’nun sahibi PSA Group’un üretime ara vermesinin ardından bölgedeki üreticilerden Toyota ve Honda da dün itibarIyla 9 Şubat’a kadar operasyonlarını durdurdu. Ülkedeki en büyük üreticilerden Alman Volkswagen Çin şubelerindeki personelin 3 Şubat ve 17 Şubat tarihleri arasında evden çalışmasını istedi. Ford ve ortak girişim ortağı Chongqing Changan Automobile de 10 Şubat’a kadar ‘zorunlu tatil’ ilan etti. Ana firmalar dışında otomotiv tedarik firmaları da bölgeden çekildi. Bölgede 89 bin çalışanı bulunan Schaeffler, Çin’e yapılacak seyahatleri şubat ortasına kadar durdurduğunu açıkladı. Aynı şekilde bölgede 11 fabrikası bulunan Alman Webasto firması da personelinin Çin’e giriş çıkışlarına izin vermeyeceğini açıkladı.

MAĞAZALARA KİLİT VURDULAR

Starbucks, Çin’deki şubelerinin yarısını kapattığını açıkladı. Starbucks’ın Çin’de 4300 kahve dükkanı bulunuyor. KFC, Pizza Hut, McDonald’s bölgedeki bazı mağazalarının kapısına kilit vururken H&M de ülkedeki 45 mağazasını kapattı. Japon tekstil devi Uniqlo bölgedeki 100 mağazasını, Swatch 5 mağazasını IKEA ise ülkedeki 1 mağazasını kapattı.

TEKNOLOJİ İZİN YAPIYOR

Apple, çalışanlarına virüs nedeniyle seyahat sınırlaması getirdi. Facebook Çin’e gitmiş olan personelinin evden çalışmasını isterken Alibaba ve Tencent gibi ülkenin iki dev teknoloji şirketi, yılbaşı tatilini bir hafta uzatarak 2 Şubat’a kadar izin verdi, çalışacak personelin bir süre evde işbaşı yapacağını duyurdu. Samsung, yakın dönemde Hubei’ye giden çalışanların 7 gün boyunca evlerinde karantinada kalmasını istedi. Bu arada Walt Disney, yılın en yoğun dönemi olmasına rağmen Şanghay ve Hong Kong tema parklarındaki faaliyetini durdurdu.

ÖZÜR DİLERİZ, ÇİN’E UÇMUYORUZ

Birçok ülkenin Çin’e seyahat yasağı getirmesi havayolu şirketlerini de vurdu. Ülkeye uçuş yapan birçok havayolu seferlerini durdurdu. Uçuşunu durduranlar arasında İngiliz hava yolları British Airways ile Alman Lufthansa da var. British Airways özür dileyerek “Müşterilerimizin ve mürettebatın güvenliği daima önceliğimizdir” ifadesini kullandı. British Airways’ın yanı sıra Güney Koreli Air Seoul Çin’e tüm seferlerini iptal etti. ABD’li United Airlines bazı seferleri iptal etti. Air France KLM ise 29 Şubat’a kadar olan uçuşlarda bilet iadesi hakkı tanıdı. Benzer kararı Malezyalı AirAsia da aldı. Finnair de uçuşlarını askıya alırken Hong Konglu Cathay Pacific ve Cathay Dragon ise mart ayı sonuna dek Çin kapasitesini yarıya indirdi.

Kanada basını Çin'in bayrağına virüs bulaştırarak yeniden çizdi!

MERMERCİLER KRİZ MASASI KURDU

Koronavirüs nedeniyle Çin’in Xiamen kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük fuarları arasında olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ertelendi. 16-19 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6-9 Haziran’da yapılacak. Karar sonrası Çin’e 1 milyar dolara yakın ihracat yapan Türk mermer sektörü Ege Maden İhracatçıları Birliği bünyesinde kriz masası kurdu.

THY uçuş ekipleri koruyucu maske takmaya başladı.

THY: YAKINDAN İZLİYORUZ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Üstün, açıklamasında, “İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇİN'E TÜRK MASKESİ

Çin’de maske stokları tükeninde Çin şirketleri, Türkiye’den maske tedarik etmeye başladı. Çinli tedarikçilerin sadece Ege Serbest Bölgesi’ndeki üreticilerden tek seferde 2 milyon maske istediği öğrenildi.