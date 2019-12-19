Dünya devleri güçlerini birleştiriyor! Dolara 'dur' deme vakti

ABD'nin başta ticari ortakları olmak üzere birçok ülkeye karşı silah olarak kullandığı dolara karı bazı ülkeler, çözüm yolları arıyor.



ABD yaptırım ve ekonomik saldırılarına karşı durmak isteyen yönetimler, ulusal para birimi kullanımını yaygınlaştırarak ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların etkisini kırmayı hedefliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki "Kuala Lumpur Zirvesi"nde, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısının ''Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü'' başlıklı oturumuna iştirak etti.



Erdoğan buradaki konuşmasında da milli para ile ticaretin önemine dikkat çekerek, ''Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Malumunuz, bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkati çekiyoruz. Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor." dedi.



Erdoğan, ''Bunu engellemek amacıyla Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'NİN "DOSTLARINI" BASKILAMAK VE "DÜŞMANLARINI" SİNDİRMEK İÇİN KULLANDIĞI DOLAR SİLAHINA KARŞI MEKANİZMA GELİŞTİREN ÜLKELERİN ANLATILDIĞI YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...