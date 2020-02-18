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  3. Dünya borsaları 1 yılda 17.5 trilyon dolar değerlendi

Dünya borsaları 1 yılda 17.5 trilyon dolar değerlendi

Dünya borsaları 1 yılda 17.5 trilyon dolar değerlendi

Geçen yıl dünya borsalarının değeri küresel fırsatların etkisiyle 17.5 trilyon dolar artarak 92 trilyon dolara ulaştı.

Geçen yıl piyasa değeri 24.1 trilyon dolara ulaşan New York borsası, dünyanın en büyüğü unvanını korudu. Piyasa değeri açısından en hızlı artış yaşanan borsa Suudi Arabistan’da Tadawul olurken, bu artışta milli petrol şirketi Aramco’nun halka arz edilmesi öne çıktı. Geçen yıl Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin piyasa değeri ise yüzde 23.9 artarak 184 milyar 966 milyon dolara ulaştı.

 


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