Dünya basınının yorumu: Erdoğan, Tesla ile rekabet istiyor

İNGİLTERE

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin ‘Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı’ başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın otomobilin Tesla’ya meydan okuması temennisi aktarıldı.

ALMANYA

Berlin merkezli Tagesspiegel Gazetesi de, “Türkiye milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor” başlığını kullandı. Türkiye’nin yerli elektrikli aracıyla piyasayı canlandırmak istediğine vurgu yapılan haberde, yerli aracın ülkenin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı olarak sunulduğu yorumu yapıldı. Die Welt Gazetesi’nde de Türkiye’nin cazip bir pazar olduğuna işaret edildi.

AVUSTURYA

Avusturya’da da devlet televizyonu ORF’nin yanında ülkenin en çok satan gazetesi Krone, “Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı” başlığını attı.

Die Presse Gazetesi’nin haberinde de Erdoğan’ın ilk siparişi verdiği belirtildi.

BELÇİKA

Haber ajansı Belga, “Erdoğan, Türkiye’de geliştirilen ilk elektrikli otomobil prototiplerinin örtülerini kaldırdı” başlığını kullandı.

HOLLANDA

Kamu yayın kuruluşu NOS, “Türkiye yerli elektrikli ‘rüya otomobil’ini sundu” başlığını kullandı. RTL kanalının haberinde de “Erdoğan iki elektrikli otomobil sundu” başlığı kullanıldı.

İSVEÇ VE NORVEÇ

İsveç haber ajansı TT, haberi, “Türkiye elektrikli otomobillerini basına tanıttı” başlığıyla duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK, Erdoğan’ın “Türkiye 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi” ifadelerini ekrana taşıdı.

BASINI ATLATTI, TURU TORUNUYLA ATTI

Türkiye’nin otomobilinin tanıtımı töreni sonrası havanın yağmurlu olmasından dolayı önce aracı kullanmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan daha sonra karar değiştirerek direksiyona geçti. TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş’tan araçla ilgili bilgileri alan Erdoğan, torunu Ahmet Akif Albayrak’ı da arka koltuğa bindirerek aracı sürdü. Geleceğin otomobilini yakın gelecekte kullanacak olan kuşağı temsil eden torununun araçtan etkilenip çok beğenmesi Erdoğan’ı ayrıca sevindirdi.