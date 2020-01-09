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Dünya Bankası: Türkiye pozitif büyüyecek

Dünya Bankası: Türkiye pozitif büyüyecek

Dünya Bankası, Türkiye için 2019 büyüme tahminini yükseltti.

Dünya Bankası, Türk ekonomisi için 2019 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde -1,0'dan yüzde 0,0'a yükseltti.

Türk ekonomisine ilişkin 2020 ve 2021 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,0 ve 4,0 olarak koruyan Dünya Bankası, 2022 yılı büyüme tahminini de yüzde 4,0 olarak ortaya koydu.

Dünya Bankası yaptığı değerlendirmede, Türk ekonomisinin 2018 yılının ikinci yarısında başlayan ve 2019 yılı başlarında da devam eden ekonomik kargaşadan beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığını bunda iç talebin hızında iyileşmenin etkili olduğunu belirtti.

Ancak Banka, bastırılmış güven ve yatırımlar nedeniyle toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiği uyarısında da bulundu.


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