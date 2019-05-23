'Dün yüz vermeyen İtalyanlar bugün peşimizden koşuyor'

Ufuk KORCAN

Türkiye’de gitmediğimiz yer kalmadı, bundan sonra yurtdışında büyüyeceğiz” diyerek önümüzdeki dönemin iş planını özetleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Türk erkek giyim sektörünün yabancı satın almacıları peşinden koşturduğunu anlattı.

KAPIDAN ÇEVİRİRLERDİ

Kiğılı, "Bundan 30-40 sene evvel bir şeyler yapmak için yurtdışı fuarlara giderdik. Fakat yurtdışında Türkiye algısı o kadar kötü ki… Adam sorar, ‘nereden geliyorsun?’ Sen cevap verirsin ‘Turkey, İstanbul’, kapıdan çevirir. Kartvizitini uzatırsın, ne randevu verir, ne yüzüne bakar. O gün bize mal satmak istemeyen İtalyan bugün, mal alayım diye gözümün içine bakıyor. Ben bugün bunun hazzını yaşıyorum. İtalyan sabah Milano’dan çıkıyor, geliyor siparişini alıyor, akşam uçağıyla Milano’ya geri dönüyor. Bunun verdiği zevk milyonlara değer” dedi.

REKABET EDEMEZLER

Pek çok yabancı erkek markası ya Türkiye’ye giremiyor ya da girdikten sonra çıkıyor. Kiğılı’ya bunu hatırlattığımızda ise bir örnek verdi. Kiğılı, “Bunlardan biri, yılda 4 milyon adede yakın takım elbise satan bir marka. İstanbul’da İstinyepark’a Nişantaşı’na ve Ankara’ya mağazalar açtı. Ama maalesef iş yapamıyor, ikisini kapattı. Ben bugün dünyanın en lüks markalarına tedarikte bulunan fabrikalardan mal alabilme kabiliyetine sahibim. Bu kumaşları ithal ettiğim vakit, Türkiye’deki işçilik ve malzemenin getirdiği fiyat rekabetiyle benle mücadele edemiyor. Bunun için hiçbir dünya erkek markası, Türkiye’de yerli markalarla rekabet edemiyor” diye konuştu.

Yurtdışında yeni kapılar açacak

Türk markalarının yurtdışında boy göstermesi gerektiğinin altını çizen Kiğılı, kendilerinin de çok kısa bir süre içerisinde Libya Bingazi, Filistin Ramallah, Beyrut, Özbekistan, Fas ve Ermenistan’da yeni mağazalar açacaklarını kaydetti. Kiğılı, sadece yurtdışında büyümek için toplam 28 kişilik özel bir ekip de kurmuş. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem ise, hedeflerinin yurtdışında kısa vadede 25 yeni mağaza açmak olduğuna dikkat çekti.

Gurbetçi ciroları patlattı

Yeni havalimanında mağaza açacaklarını söyleyen Abdullah Kiğılı, “Bugün 100 TL’ye sattığımız bir gömlek 18 euro. Geçen yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylülde 4 ay içinde bizim cirolar ciddi anlamda patladı. Hazirandan itibaren kurların artışıyla birlikte Avrupa’dan ve Ortadoğu’dan gelen turist ve gurbetçiler mağazaları doldurdu. Edremit mağazamızda Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir gurbetçimiz gözümün önünde 200 euroyu verdi. 1500 TL’lik alışveriş yaptı. Yanındaki eşine de diyor ki, “Hanım, bedava çocuklara da al.” Bu anlamda satışlar ciddi anlamda patladı” değerlendirmesinde bulundu.