Düğün ve kongre turizminde 2021'e rezervasyon başladı

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, salgın dolayısıyla seyahatlerin kısıtlanması, kalabalık etkinliklerin yapılamaması nedeniyle parlak bir yıl yaşamadıklarını söyledi.

HEDEF HİNDİSTAN

Sektör olarak 2021’in 2020’den daha iyi olacağını düşündüklerini belirten Necip Fuat Ersoy, “Gelecek yıl için ümitliyiz, özellikle nisan, mayıs için teklifler ve talepler alıyoruz, görüşme halinde olduklarımız ve netlik kazandırdıklarımız var. Özellikle Hindistan ve Rusya pazarlarında hareketlilik var. Tabii seyahat koşullarının netleşmesini bekleyenler de var” diye konuştu.

Ağırlıklı olarak Hindistan ve Rusya pazarı ile çalıştıklarını söyleyen Ersoy, Hindistan ile düğün, Rusya ile iş, toplantı organizasyonları üzerinde yoğunluk oluştuğunu kaydetti. Kültürlerin yakın olması, ulaşım kolaylığı, beklentilerin karşılanabilmesi gibi çeşitli nedenlerle iki pazarda iş birliğinin daha güçlü olduğunu ifade eden Ersoy, alternatif pazarlar konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ersoy, 2021’in daha parlak geçeceğini kaydetti.