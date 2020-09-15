Dufry, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın duty free işletmesini aldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG), duty free işletmecisi değişti. Seyahat perakendeciliğinde dünyanın önde gelen markalarından olan Dufry, İSG'nin terminal binası içinde yer alan toplam 3 bin 900 metrekare duty free (gümrüksüz mağazacılık) alanını 2032 yılına kadar işletecek.

AA'da yer alan habere göre, İSG’den yapılan açıklamada, işletme imtiyaz sözleşmesi Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmesinin İSG ile Dufry firmaları arasında 14 Eylül tarihinde imzalandığı belirtildi.



Söz konusu imtiyaz giden yolcu katında yer alan 2 bin 800 metrekarelik duty free alanları ile gelen yolcu katındaki bin 100 metrekarelik mağaza alanının işletilmesini kapsıyor. Yine aynı imtiyaza göre Dufry, terminal binasında en iyi hizmeti vermek için Kasım 2020 itibariyle mevcut sekiz mağazayı da devralacak ve söz konusu perakende alanını sektördeki yeni trend ve ihtiyaçlara göre yenileyecek.



400’DEN FAZLA NOKTADA HİZMET VERİYOR

Türkiye'de 1993 yılından beri faaliyet gösteren Dufry, dünyanın en eski ve en büyük duty free işletmecisi konumunda. Genel merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Dufry, seyahat perakendeciliği alanında dünyada havalimanları, deniz ve cruise limanları, kara sınırları, tren garları gibi 400’den fazla noktada hizmet veriyor.

Halihazırda Türkiye'de Antalya, Kayseri ve Kütahya Zafer havalimanlarında yer alan duty-free alanlarını ve mağazalarını işleten Dufry, Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte Türkiye’de hizmet verdiği havalimanı sayısını da dörde çıkarmış olacak.

"DUFRY İLE UZUN SOLUKLU VE GÜVEN ODAKLI BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi olarak en önemli terminal hizmetlerinden birinin duty free olduğunu aktardı.



Göral, seyahat perakendeciliği alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Dufry ile uzun soluklu ve güven odaklı bir iş birliğine imza attıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

“Dufry’nin dünya çapında sahip olduğu deneyim, İstanbul'un ve Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan Sabiha Gökçen Havalimanı için önemli bir avantaj sağlayacak. Dufry ile olan ortaklığımız 2024 yılında açmayı planladığımız yeni terminal binamızla birlikte daha da farklı bir boyut kazanacağı için çok heyecanlıyız. Öte yandan yaklaşık 11 yıldır terminalimizde duty free işletmesini yürüten Setur firmasına da yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum."

Dufry Group Türkiye Genel Müdürü Cengiz İman ise Dufry Group’un, Türkiye'de bu yeni ve önemli imtiyazı elde etmiş olmaktan gurur duyduğunu aktardı.



Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yolculara gücünü son teknolojiden alan bir alışveriş deneyimi sunacaklarını vurgulayan İman, şöyle konuştu:

"Ortaklarımız olan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (ISG) bize duyduğu güveni boşa çıkarmayacağız. Hedeflediğimiz yeni alışveriş deneyimi en son dijital teknolojinin entegre edildiği ve yepyeni bir tasarıma sahip olacak mağazalarımızın yer alacağı ikinci terminal binasının 2024 yılında hizmete açılmasıyla daha da gelişecek."