Dubai'deki Expo 2020'nin mutfağında Türkler olacak

Özgül ÖZTÜRK

700’den fazla otel ve 120 bin odası bulunan Dubai, 2020 yılında ev sahipliği yapacağı dünya Expo’su için yeni otel yatırımlarını hayata geçirecek. Dubai’deki oda sayısının Expo 2020’nin başlayacağı Ekim 2020’ye kadar 160 bine ulaşması bekleniyor. Bu oteller asansörden, personel üniformasına, duvar boyasına kadar Türk girişimciler için fırsat barındırıyor. Buradan hareket eden Türk girişimciler Dubai’de düzenlenen Körfez ülkeleri ve Ortadoğu’nun en büyük otel ve restoran ekipmanları fuarı The Hotel Show Dubai’ye 73 firmayla katıldı.

BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Türkiye milli katılımının ilk kez İTO tarafından sağlandığı fuar hakkında bilgi veren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Expo 2020’nin Türk girişimciler için bir fırsat olduğunu belirterek, “Bölgede otel ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196’sı tasarım aşamasında toplam 708 otelin inşası devam ediyor. Körfez ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu alanda yeterli yerel üretim bulunmuyor. Bu otellerin neredeyse tüm tedariki ithalatla karşılanacak. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai’deyiz. 370 firmanın katıldığı fuardaki her 5 firmadan 1’i Türk” diye konuştu.

YENİ İŞBİRLİKLERİ DOĞACAK

İTO Başkanı Avdagiç, fuarın yeni iş birliklerinin doğuşunun da simgesi olacağını bildirerek, “80’den fazla ülkeden gelen 30 bin ziyaretçinin katılacağı The Hotel Show Dubai, Ortadoğu’da konaklama endüstrisinin şekillendirilmesinde önemli bir fuar. Girişimcilerimiz bu fırsatı iyi değerlendirmeli” dedi. Türk dizilerinin Körfez ve Ortadoğu ülkelerinde büyük bir ilgiyle takip edildiğini hatırlatan Avdagiç, bu tür organizasyonlarla Türk otel ve restoran ekipmanlarının da dünyada büyük ilgi görmesini hedeflediklerini söyledi.

173 ÜLKEYE MUTFAK İHRACATI YAPIYORUZ

Dünya genelinde gastronomi sektörünün hız kesmeden büyüdüğünü ifade eden İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’de 2018’de endüstriyel mutfak sektörünün 60 bin kişiye istihdam sağlarken, 13 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaştığı bilgisini verdi. Avdagiç, dünyada endüstriyel mutfak sektörünün liderliğini Almanya ve İtalya üstlendiğini belirterek, “Türkiye ise bu sıralamada dünya üçüncüsü. 173 farklı ülkeye endüstriyel mutfak ihraç ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ZİYARETÇİLERE TÜRK KAHVESİ, SİMİT

Fuarda, Türkiye milli standında, ziyaretçilere Türk kahvesiyle simit ikram ediliyor. Ayrıca, cam üfleme sanatından örnekler ilgililerin beğenisine sunuluyor. Türkiye milli standında, çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi yer alıyor.