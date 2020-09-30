Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları düşürüldü

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları düşürüldü. Kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi. Döviz, altın alım satım işlemlerinde ve mevduat hesaplarından alınan vergiler düşürüldü.

Bankalarda mevduat hesabı bulunanlar 31/12/2020 tarihine kadar daha yüksek faiz alma imkanına kavuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidildi.

Buna göre mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ

Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.

Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

DÖVİZ VE ALTIN ALIMINDAKİ VERGİ DÜŞÜRÜLDÜ



Döviz ve altın alım işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 2'ye indirildi.

Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı Mayıs ayında yüzde 0,2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Kararda, "Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "\%1 (yüzde 1)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

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