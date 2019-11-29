Merkez Bankası: Faiz oranları geriledi, enflasyondaki düşüş ön plana çıktı
Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu yayınlandı. Raporda döviz kuru oynaklıkları azalırken, faiz oranlarının belirgin olarak gerilediği belirtildi.
Merkez Bankasından, "Enflasyondaki düşüş ve beklentilerdeki iyileşme ön plana çıkarken, döviz kuru oynaklıkları azaldı, faiz oranları belirgin geriledi." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.
AA