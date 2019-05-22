'Döviz al-satcısına 100 bin dolar barajı'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarda döviz hesabı olup gün içinde yüklü miktarda alım-satım yapanlara yönelik önlem aldı. BDDK, 100 bin dolar üzerinde döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verdi. Böylece gün içinde yüksek montanlı işlemlerle piyasa yapısallarında meydana gelen gereksiz ve haksız bozulma önlenecek.

GÜN İÇİ HACİMLİ İŞLEM YAPILIYOR

BDDK’dan yapılan açıklamada son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulduğu ve/veya beslendiği ifade edildi. Bu durumun, ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, ekonomik aktörlerin dönem dönem gözlenen oynaklıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla piyasaların yakından takip edildiği, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

100 BİN DOLARIN ALTI SERBEST

Kararın, gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100 bin dolar ve üzerinde döviz alım işlemlerini kapsadığı ifade edilen açıklamada, “Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilecektir" denildi.

Merkez haftalık repo ihalelerine yeniden başladı

Merkez Bankası politika faizi olan haftalık repo ihalesine dün yeniden başladı. Bankacılar 150 baz puanlık ek sıkılaştırma adımının geri geri çekildiğini, fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 24’e düşeceğini söylediler. Merkez Bankası, döviz kurlarında oynaklığın artmasının ardından ana fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs’ta bir süreliğine ara verdiğini açıklamıştı. Merkez ayrıca döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 24’e çekti.

Döviz ihtiyacı olmayana yönelik,

BDDK açıklamasında, "Alının karar reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kredi sistemi daha etkin çalışacak

Açıklamada, piyasa verileri ve gelişmeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, kredi sisteminin etkin çalışmasını ve bankacılık sistemi üzerindeki olası olumsuz etkilerin minimize edilmesini teminen, söz konusu döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi hususunda Kurulun 20 Mayıs’ta bir karar aldığı bildirildi.