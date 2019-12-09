Dört masalı dükkandan 7 bin istihdamlı işletmeye 

Bursa’nın İznik İlçesi’nde 23 yıl önce 150 metrekarede dört masalı bir köfteci dükkanı açıp işe başlayan ve zamanla işlerini büyüten Yusuf Akkaş, bir başarıya imza atarak 7 bin kişi istihdam eden restoran zincirinin sahibi oldu. İşletmesinin büyüyeceğini henüz gençlik yıllarında hayal eden Akkaş, halen bir şubeye gittiğinde, mutfakta ızgaranın başına geçip köfte pişiriyor, güleryüzüyle müşteriye servis yapıyor. Yusuf Akkaş, işletmenin 98 şubesi olduğunu, 2019 sonunda 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

UCUZ BÜFELER DE AÇIYORUZ

Misafirlerine 25 liraya sınırsız çay, tatlı, salata ve meşrubat ve 200 gram köfteyle doyma fırsatı sunduklarını anlatan Akkaş, şöyle devam etti: “7 bin kişilik bir ekibimiz var. 2020’de 10 bin kişilik bir aile olma ihtimalimiz ve150 şube hedefimiz var. Bu arada 5-10 tane de ufak, ekmek arası konseptlerimiz oluşmaya başladı. Bunlar, daha az elemanla içeceği yanında ikram olarak verdiğimiz ekonomik büfeler. Bunda da hedefimiz 2-3 yıl içinde bine yakın şube açmak.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KÖFTE FABRİKASI

Akkaş, Yenişehir’de 50 bin metrekare içinde, 25 bin metrekare kapalı alanda “Türkiye’nin en büyük köfte fabrikası” unvanına sahip bir işletmeleri olduğunu dile getirerek, “Tüm şubelerimizde kasap reyonlarımız var. Bu reyonların yüzde 80’i o fabrikada hazırlanıyor” ifadesini kullandı. Akkaş, “Yenişehir’de bu işi yapan abiler vardı. Babam vefat ettikten sonra ben de onlardan esinlenerek İznik’e dükkan açtım” diye konuştu.

ÇOK YALIN VE BASİT BİR İŞ YAPIYORUZ

Akkaş: Bu iş, 24 yıldır benim rüyalarıma giriyor. İlk şubeyi açtığımda geceleri ‘Aman, köfte yandı’ diye uyanırdım. Şimdi bakıyorum da aslında 7 bin kişinin rüyasına giren bir işimiz olmuş. Bu, beni çok cesaretlendiriyor. Bu ürünü iyi fiyatlara satabiliyoruz, ekonomik kalabiliyoruz çünkü çok yalın ve basit iş yapıyoruz.

(AA)