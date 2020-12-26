Dönüşümün kredisi 200 bin liraya çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin deprem gerçeğinden hareketle bundan sonraki süreçte daha çok kentsel dönüşüme enerji harcayacaklarını belirterek, “Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal konut anlayışıyla; düşük faizle, belki TÜFE’ye endeksli uzun vadeli ödemeli, yerinde dönüşüm sağlayacağız” dedi. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine kira yardımı, faiz desteği, vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağladıklarını anlatan Kurum, “Türkiye’de 4 milyar 370 milyon TL kira yardımı yaptık. Hak sahiplerine 145 milyon TL kredi faiz desteği verdik. Toplam 15.5 milyar TL kaynak kullandık” diye konuştu.

25 MİLYARLIK HAMLE



Bakanlığın ‘riskli yapı’ ve ‘riskli alan’da yer alan evlerin dönüşümü kapsamında 125 bin TL’ye kadar düşük faiz desteği sağladığı Kentsel Dönüşüm Kredisi’nde limiti 200 bin TL’ye çıkarmak için çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, “Bugün 250 bin liraya bir ev yapılabilecek konumda... Dolayısıyla 200 bin lirasını uygun şartlarda kredi verecek hale getirecek adımı attık. Hazine ve Maliye Bakanımızla yaptığımız görüşme çerçevesinde onu çıkaracağız” dedi. Kurum, “Sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası sürüyor. 2021’de de bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAFİFLEMELİ



Kurum, sektöre, yeni dönemin ihtiyaçlarına göre üretim yapması çağrısında da bulundu. İstanbul’un yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Kurum, kırsala dönmek isteyenler için Anadolu’da Tarımköy ve ahır projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kurum, “45 ayrı projede 7 bin Tarımköy konutunun yapımını tamamladık. Elazığ’da 1.515, Malatya’da 654 tarımköy tipi konut ve ahır projesinin çalışmalarını yürütüyoruz” dedi.

SALDA’DAKİ BARAKALARIN KIYIYA UZAKLIĞI 600 METRE



Bakan Kurum, Salda Gölü düzenlemesi çerçevesinde yapılan barakaların, gölün 500-600 metre uzağında olduğunu, gölün kıyısıyla ilgisi bulunmadığını belirtti. Bu alanda otel villa olmadığını vurgulayan Kurum, “İnsanlar gidip o teraslarda sadece çay-kahve içecek” dedi. Fikirtepe’de 60 bin kişiyi ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’yle tüm altyapılarıyla beraber yatırım değeri 5 milyar lira olan 15 bin konutun inşasına başlayacaklarını belirten Bakan Kurum, “Şubat-mart ayları gibi Fikirtepe’de inşaata başlamamız lazım. 3-4 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

POŞETİN YANINA KESE KAĞIDI YOLDA



2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 17 milyar TL ekonomik kazanç sağlandığını belirten Bakan Kurum, “Plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttık. Poşet kaynaklı 190 bin ton atığın oluşumunu engelledik. 1.5 milyar TL tasarruf sağladık. Poşet ücretinde değişikliğe gitmiyoruz. Manavlarda, meyve reyonlarında ve fırınlarda ince poşetlerin yanında kese kağıdı da yer alacak” ifadelerini kullandı.