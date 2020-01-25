Döner tezgahı

Günü geçmiş tavuk dönerlerin çamaşır suyuyla yıkanıp halka satıldığı yönündeki haberler sonrası çıkan tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan’ın ‘deterjanlı döner satıyorlar’ iddiası, bizzat Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin telefon açmasıyla çürüdü.

ADRES GÖSTEREMEDİ

Pakdemirli, katıldığı AA Editör Masası programında aynı zamanda 43 şubesiyle hizmet veren ve büfelere toptan döner satışı yapan Reis Döner’in de sahibi olan Mercan’la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını şöyle anlattı: “Habere baktım. Döner ve çamaşır suyu. Dernek Başkanı da var haberde. Hemen başkanı aratıp, ‘Nerede çamaşır suyu kullanıldığını biliyorsan söyle hemen denetleyeceğiz’ dedim. Bir yer gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın?’ dediğimizde ‘Efendim biz rulo döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye böyle bir haber yaptırdık’ dedi. Anlayacağınız ısmarlama haber.”

Pakdemirli “Rulo döner üretmek ve bunları satış noktalarına ulaştırmak doğrudur. Yerinde de düzgün hazırlanırsa bu rulo dönerler de gidebilir. Burada rekabet içerisinde olan iki grubun bindikleri dalı keserek bu işi yapmalarını doğru bulmuyoruz. Bu sektöre zarar verir” dedi.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE ÖNLEM

“Bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen ‘Bunu yiyin, şunu yemeyin’ diyemeyecek” diyen Pakdemirli medyada nelerin yenmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlara da değinerek, bu kişilerin birçoğunun ticari kaygı taşıdığını, bu söylemlerin bilimsel karşılığının olması gerektiğini vurguladı.

5 YIL HAPİS GELİYOR

Pakdemirli halk sağlığıyla oynayan firmalara yönelik hazırlanan ve hapis cezasını da içeren yasa taslağının ilgili de "Taslak cezamızda 250 bin liraya kadar ceza, 5 yıla kadar hapis var” ifadesini kullandı.

GIDA YÜZSÜZÜNDEN BAKAN’A: BENİ LİSTEDEN ÇIKARIN

Bakan Pakdemirli, tağşiş yapan firmalara karşı uyarıda bulunarak, ‘ne kadar yanlış v arsa bunları ifşa edeceklerini söyledi. Pakdemirli “Bir firmayı birkaç defa ifşa ettiğiniz zaman o firmanın piyasada iş yapma imkanı kalmıyor. Firmalardan bir tanesi bakanlığa geldi, ‘Benim işim biter, dükkanımı kapatırım. Şu kadar insan çalışıyor, beni listeden çıkarın’ dedi. İki gözü iki çeşme bakanlığın önüne gelip ağlıyor. ‘Buna acımayın’ dedim. Gıda üreten birisi kanunlara uygun ürün üretecek. Bunun lamı cimi yok" diye konuştu.

ULUSLARARASI DÖNER FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET MERCAN: 'DÖNER İŞİ YAPAN HERKES BU YÖNTEMİ BİLİR'

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan AKŞAM’a yaptığı açıklamada ‘çamaşır suyu’ iddiasıyla ‘merdivenaltı üretimi’ kastettiğini söyledi. Pakdemirli’nin sözlerinin hatırlatılması üzerine Mercan “Tarım Bakanı’nın gıda güvenliği konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Ancak merdiven altının denetimi zor. Döner işini yapan herkes bu yöntemi (çamaşır suyu) bilir. Ancak izlenebilirliği ve denetlenebilirliği yok. Çünkü adı üstünde merdivenaltı" dedi.

İSTANBUL BÜFECİLER ODASI BAŞKANI MUSTAFA ŞİMŞEK: 'İFTİRA ATIP EKMEĞİMİZLE OYNUYORLAR'

Mehmet Mercan’ın iddiasına İstanbul Büfeciler Odası Başkanı Mustafa Şimşek’ten tepki geldi. AKŞAM’a konuşan Şimşek “Böyle bir şey olabilir mi. Bakanlık her gün denetleyip numune alıyor. Büfeler böyle mal satamaz. ‘Siz yapmayın bizden alın’ diyerek rant elde etmeye çalışıyorlar. Onlardan donuk döner aldığım zaman 100 kilonun 10 kilosu buz oluyor. Biz kasaptan alıp hazırlıyoruz. İftira atıp ekmeğimizle oynuyorlar. 70 yaşındayım. 58 yıldır bu işi yapıyorum” diye konuştu.

DÖNERDER GENEL BAŞKANI MUHAMMET NEZİF EMEK: 'SEKTÖR SÖZCÜSÜ DAHA DUYARLI OLMALI'

Mehmet Mercan’ın ‘çamaşır sulu döner’ iddiası üzerine Tüm Dönerciler Derneği yazılı bir açıklama yaparak federasyondan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. DönerDer Genel Başkanı ve Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek imzasıyla yapılan açıklamada “Federasyondan ayrılma kararı almış bulunuyoruz. Milyonlarca insanın sağlığını ilgilendiren konularda sektör sözcülerini daha duyarlı açıklamalar yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.