Dondurulmuş gıda satışı patladı

Özgül Öztürk

1 milyar 147 milyon TL büyüklüğe sahip Türkiye perakende dondurulmuş gıda pazarı, Kovid-19 salgını nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Virüs salgının yayılmaması için evde kalmayı tercih eden vatandaşlar, aralarında pizza, ekmek, balık, bezelye, mısır, patatesin de yer aldığı donmuş ürünlere yöneldi. Tüketiciye pratik ve lezzetli yemek çözümleri sunan donmuş ürünlere salgın döneminde ciddi rağbet geldiğini belirten İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, bu talebi karşılamak için soğuk zincir ürünlere ağırlık vermeye başladıklarını söyledi. İstegelsin olarak şu anda 200 adet frigofirik(soğutucu kabinli) araçla kapıya servis hizmeti verdiklerini anlatan Yıldırım, donmuş ürünlere gelen talepteki artış nedeniyle 2 ay içerisinde 200 aracı daha frigofrik hale getireceklerini söyledi.

20 DEPOYA ULAŞACAK

Türkiye’de market alışverişinin sadece yüzde 1’inin sanal ortamda yapıldığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: “Koronavirüsle bu oran yüzde 2’ye çıktı. Meyve sebze ve etin paketlisine rağbet arttı. Biz de gelen bu talebi karşılamak için 9 olan depo sayımızı 2 ay içinde 20’ye çıkaracağız. Son 45 günde personel sayımızı da 3’e katladık.”



Eve servis yasakta da sürsün



Hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağından gıda perakendecilerin muaf tutulması için İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını hatırlatan Sedat, “40 bin işyerini temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği olarak, tıpkı sucular ve fırıncılar gibi eve serviste bu yasaktan muaf tutulmak istiyoruz. Marketi eve götürerek 1 milyon kişinin evde kalmasını sağlarız. Eğer cumartesi veya pazar servis yapmazsak bu kez pazartesi ve cuma günü yığılma oluyor” dedi.

Patates ilk sırada

600-650 milyar TL’lik büyüklüğe sahip Türkiye perakende gıda pazarında dondurulmuş gıda 1 milyar 147 milyon TL’lik bir paya sahip. Kategori bazında dondurulmuş patates ve kroket cirodan en fazla payı alıyor. Patates ve kroketi sırasıyla pizza, et ve unlu mamüller takip ediyor. Dondurulmuş gıda Türkiye pazarında hanelerin yüzde 69’una giriyor.