'Domuzluk' yapanlar ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Yapılan son tahlillerde 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. Alkollü içecekten bala, et ve süt ürünlerinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Tağşiş ve taklit yapan firmalar ile ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde de bulunuyor. Sitede yer alan listede teşhir edilen marka ve firmalar arasında sucuk ve Adana kebaba domuz eti, kıymalı pideye at eti, peynire nişasta katanlar da var. Listede 7 firmanın ürünlerinde domuz eti, 4 firmanın ürünlerinde at etine rastlanırken 8 üründe ise tek tırnaklı eti bulundu.

DANA ETİ DİYE SATTILAR

Kocaeli’de fabrikası bulunan aylık 50 tır üretim yapan Gurme Gıda’nın kangal sucuğunda domuz eti tespit edilirken Sakarya’da Yüzet firmasının ürettiği sucukta ise at etine rastlandı. İstanbul Tuzla’daki Deniz Börek Salonu yaptığı kıymalı pide harcına at eti karıştırırken, Afyonkaarahisar’da ise Kebapçı Mehmet Usta isimli firmanın yaptığı Adana kebapta da domuz eti çıktı. Foça’da ise Serkul Restaurant’larının domuz etini dana eti diye sattığı belirlendi.

SİYAH ÇAYI BOYUYORLAR

Yayımlanan listede bazı firmaların alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi kullandığı belirlenirken Antep fıstığına ise yer fıstığı karıştırıldığı görüldü. Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi, tereyağında bitkisel yağ, salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. Birçok firmanın ise siyah çayı boyayarak ‘siyah’ yaptığı görüldü.

VATANDAŞA ‘İHBAR EDİN’ ÇAĞRISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır” denildi.

İKİNCİ KEZ TEŞHİR EDİLDİ, ‘DNA BULAŞIĞI VAR’ DEDİ

Daha önce yayımlanan listelerde yer alan ve ürünlerinde domuz eti tespit edilen Gurme Gıda yine aynı skandalla listeye girdi. Kendisini ‘Helal Gıda Güvencesi’ kapsamında üretim yapan firma olarak tanıtan şirket, 12 Ekim 2019’da yayımlanan listede de yer almıştı. Ürünleri büyük market zincirlerinde de satılan şirket, “Kasıt ve kütlesel karışım yok. Sorun DNA bulaşığından kaynaklı. Bakanlık da durumun tağşiş olmadığını tarafımıza şifaen bildirdi” açıklaması yaptı.

CEZALAR AĞIRLAŞACAK AMA GÖNLÜM HAPİSTEN YANA

Gıdada taklit ve tağşiş yapanları para cezası ve teşhir uygulaması etkili olmayınca bakanlık hapis cezasını da öngören yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclis’e getireceklerini söyledi. Pakdemirli, “Şu an hem Meclis hem de Külliye ile irtibatımız devam ediyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak” dedi. “Hapis cezası öngörülüyor mu?” sorusuna karşılık da Pakdemirli, şu yanıtı verdi: “Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Bunların hepsi tabii ki ilgili kurumların ve bakanlıkların görüşü alınarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların görüşleri alınıyor. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak.”

BAKANLIĞIN TEŞHİR ETTİĞİ GIDA FİRMALARI

