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'Domuzluk' yapanlar ifşa oldu

'Domuzluk' yapanlar ifşa oldu

Gıda ürünleri ve lokanta kontrollerinde gazozdan bala, çaydan çikolataya kadar 229 şirketin 386 ürünü ‘zararlı’ çıktı. Daha vahimi, birçok sucukçu ve kebapçı, at, eşek ve domuz eti kullanmış!

Tarım ve Orman Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Yapılan son tahlillerde 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. Alkollü içecekten bala, et ve süt ürünlerinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Tağşiş ve taklit yapan firmalar ile ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde de bulunuyor. Sitede yer alan listede teşhir edilen marka ve firmalar arasında sucuk ve Adana kebaba domuz eti, kıymalı pideye at eti, peynire nişasta katanlar da var. Listede 7 firmanın ürünlerinde domuz eti, 4 firmanın ürünlerinde at etine rastlanırken 8 üründe ise tek tırnaklı eti bulundu.

DANA ETİ DİYE SATTILAR

Kocaeli’de fabrikası bulunan aylık 50 tır üretim yapan Gurme Gıda’nın kangal sucuğunda domuz eti tespit edilirken Sakarya’da Yüzet firmasının ürettiği sucukta ise at etine rastlandı. İstanbul Tuzla’daki Deniz Börek Salonu yaptığı kıymalı pide harcına at eti karıştırırken, Afyonkaarahisar’da ise Kebapçı Mehmet Usta isimli firmanın yaptığı Adana kebapta da domuz eti çıktı. Foça’da ise Serkul Restaurant’larının domuz etini dana eti diye sattığı belirlendi.

SİYAH ÇAYI BOYUYORLAR

Yayımlanan listede bazı firmaların alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi kullandığı belirlenirken Antep fıstığına ise yer fıstığı karıştırıldığı görüldü. Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi, tereyağında bitkisel yağ, salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.  Birçok firmanın ise siyah çayı boyayarak ‘siyah’ yaptığı görüldü.

VATANDAŞA ‘İHBAR EDİN’ ÇAĞRISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır” denildi.

İKİNCİ KEZ TEŞHİR EDİLDİ, ‘DNA BULAŞIĞI VAR’ DEDİ

Daha önce yayımlanan listelerde yer alan ve ürünlerinde domuz eti tespit edilen Gurme Gıda yine aynı skandalla listeye girdi. Kendisini ‘Helal Gıda Güvencesi’ kapsamında üretim yapan firma olarak tanıtan şirket, 12 Ekim 2019’da yayımlanan listede de yer almıştı. Ürünleri büyük market zincirlerinde de satılan şirket, “Kasıt ve kütlesel karışım yok. Sorun DNA bulaşığından kaynaklı. Bakanlık da durumun tağşiş olmadığını tarafımıza şifaen bildirdi” açıklaması yaptı.

CEZALAR AĞIRLAŞACAK AMA GÖNLÜM HAPİSTEN YANA

Gıdada taklit ve tağşiş yapanları para cezası ve teşhir uygulaması etkili olmayınca bakanlık hapis cezasını da öngören yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclis’e getireceklerini söyledi. Pakdemirli, “Şu an hem Meclis hem de Külliye ile irtibatımız devam ediyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak” dedi. “Hapis cezası öngörülüyor mu?” sorusuna karşılık da Pakdemirli, şu yanıtı verdi: “Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Bunların hepsi tabii ki ilgili kurumların ve bakanlıkların görüşü alınarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların görüşleri alınıyor. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak.”

BAKANLIĞIN TEŞHİR ETTİĞİ GIDA FİRMALARI

BAL-ÇAY 

İrem Hanım Çiftliği 

Hünkar Bal 

Billur Bal 

Eroğlu Gıda 

İpekyolu Baharat

Se-Fa Gıda Mad. San. 

Ada Çay San. 

Vega Gıda 

Altınbaşak Çay 

Ufuk Çay Sanayi 

Ergin Çay 

Değirmencioğlu Çay 

Tirebolu Çaysan 

Altıncezve Gıda 

ZEYTİNYAĞI 

Ege Temmuz Gıda 

Merkan Gıda 

Olgun Ak Gıda 

Alioğlu Toptan Gıda 

Ege Değirmen Gıda 

E.A.T. Tarım Ürünleri 

Ovabey Gıda 

Biziz Gıda 

Yağmur Gıda 

Güney Tüketim Mal. Zeytinova İth. İhr. 

Ege Temmuz Gıda 

Basküloğlu Gıda 

Mare Zeytincilik Gıda 

Türkoğlu Toptan Gıda 

Özışıl Gıda San. 

Raşit Lokmacılar 

Yalçınkayalar Tarım 

Ayka Gündoğan Gıda 

Sade Marmara Panose Varpa Gıda San. 

Soliya Gıda 

Muslu Bafa Gölü Zeytin 

Merkan Gıda 

Basküloğlu Gıda 

Türkoğlu Toptan Gıda 

ET VE ET ÜRÜN.

Altınkaya Et 

Arda Et Ürünleri San. 

Ercan Usta 

Çerkezoğulları Şarküteri 

Diltat Gıda İnş. San. 

Fidan Pide Fırını 

Hasan Usta Köftecisi 

Hilkan Gıda San. 

Kebap Dürüm Dünyası 

Kılıç Kasap ve Şarküteri 

Koçak Et ve Et Ürünleri 

Mahir Et 

Mertsan Et 

Merve Döner 

Name Cafe 

Nercan Et Gıda 

Şişman Mangal 

Tadım Et Pazarı 

Toroslar Et Lokantası 

Yayla Kasap ve Şarküteri 

Yeşilli Döner 

Yıldızlar Kasap 

Zafer Sucukları 

Kılıç Et ve Et Mamulleri 

AKD Grup Emlak Gıda 

Bereket Et Market 

Sadık Kasap 

Umut Et-2 

Ada Yemek Catering 

Diltat Gıda (Canet) 

İbrahim Yavuzbaş 

Karaçöl Et-Gıda 

Ertuğ Et 

BOOL Et 

İnci 47 Lokantacı 

Yeşil Ada Et 

Hazır Et 

Erdem Malatya Pide 

Duygulu Et Sitesi 

Kar-Et Gıda 

Yürük Gıda 

Lider Et 

Kardeşler Pide Fırını 

Özkoç Et Tavuk Hayv. 

Akkaş Et ve Tavuk Pazarı 

Yenidoğan Kasabı 

Tavuk Evi 

İkram-ı Ala Et Sitesi 

Dörtyol Et ve Tavuk Sarayı 

Ufi Yemek 

Hilkan Gıda San. 

Nostalji Dürüm 

Arda Et Ürünleri San. 

Tespiti Hayal Et Evi 

Tadım Döner 

Kartal Et ve Et Mamulleri 

Öz Diyarbakır Sofrası 

Afyon Zafer Sucukları 

Ertuğ Et ve Et Mamulleri 

Arda Et Ürünleri San. 

Hatipoğlu Gıda Kimya 

Urfalı Aykut Usta 

Bey Kebap 

Adress Cafe 

Kapadokya Et 

Hilkan Gıda San. 

Avuşmaklar Gıda 

Günerler Et Pazarı 

Hatipoğlu Gıda 

Lüx Ortaklar Et 

Nostalji Dürüm 

Selefkos Nazar Et 

Sultan Et 

Buket İstanbul Gıda 

Çağ Yemek Gıda 

Üstün Köfte 

Çağın Et 

ADK Orman Ürünleri 

İmamoğlu Sucukları 

Gül Danacı Et 

Gülverler Et Ürünleri 

Dönercim

Gurme Gıda San. 

Fekeli Fatih Usta Kebap 

Öz Ağrı Kasabı 

Yüzet Et ve Et Ürünleri 

China Sun Chinese Rest. 

Deniz Börek Salonu 

Akşömine 

Hamamönü Bahçem 

Kebapçı Mehmet Usta 

Serkul-2 Restaurant 

Ala Lezzet 

Serkul-1 Restaurant 

Nar-ı Keyf Cafe 

Kuzey Grup Lokanta 

Markamm Et Döner 

Kurban Et Gıda 

KURUYEMİŞ 

Hacıbeyoğulları 

Köy Pazarı 

Kentin Tatlı Durağı 

Oduncu Ticaret 

SÜT ÜRÜNLERİ 

Kayabey Süt 

Emre Süt ve Süt Ür. 

Karadeniz Of Yöresel Ür. 

Dorak Gıda İnş. 

Sütkon Gıda Tar. 

Derman Süt Mamülleri 

Aksoy Süt ve Süt Ür. 

Kutluoğlu Süt 

Tüter Süt Ürünleri 

Sağlıkçı Gıda 

Ata Kardeşler 

Şifa Süt Ürünleri 

Mutlu Tolga Gıda 

Sütçübey 

Ana Süt Gıda 

Küçük Çiftlik Süt 

Kayabey Süt 

Kale Kahvaltılık Ürünler 

Yaylacık Süt Ürünleri 

Tekkal Sadeyağları 

Ademnur Hayv. Zir. Tar. 

Efe Süt Ürünleri 

Öznihadioğlu İnş. Nak. 

Azık Süt 

Çeşme Süt ve Tarım 

Şatıroğlu Gıda 

Çekemdağ Tulum 

Sütmar 

Rize Çiftliği 

Sütsa-Hakkı Yallıoğlu 

Karahalil Gıda 

Kutluoğlu Süt ve Süt Ür. 

Aşmaz Süt Ür. 

Mutafoğlu 

Özdamak Süt Ür. 

Gözükara Kardeşler 

Akseller Gıda 

Gürler Süt ve Gıda 

Aysi Süt ve Süt Ür. 

Şarlak Hayvancılık 

Yenicem Süt 

Ereli Gıda 

GIDA TAKVİYESİ 

Gökçek Gıda 

Sidra Gıda 

Göçmez Gıda 

Aver Medikal Gıda 

ÇİKOLATA 

Sofram Gıda San. 

Buzzer İçecek Paz. 

Hisar Çikolata 

Talay Gıda 

Toledo Kahve ve İçecek 

Herbalmed Gıda 

Aver Gıda 

Doruk Gıda 

Centuar Gıda 

Atılım Gıda

ENERJİ İÇECEĞİ 

Doruk Gıda 

Global Enerji İçecekleri 

Atlas İçecek 

Global Enerji İçecekleri 


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