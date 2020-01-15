'Domuzluk' yapanlar ifşa oldu
Gıda ürünleri ve lokanta kontrollerinde gazozdan bala, çaydan çikolataya kadar 229 şirketin 386 ürünü ‘zararlı’ çıktı. Daha vahimi, birçok sucukçu ve kebapçı, at, eşek ve domuz eti kullanmış!
Tarım ve Orman Bakanlığı belli aralıklarla yayınladığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Yapılan son tahlillerde 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi. Alkollü içecekten bala, et ve süt ürünlerinden kuru yemişe kadar birçok üründe sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Tağşiş ve taklit yapan firmalar ile ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde de bulunuyor. Sitede yer alan listede teşhir edilen marka ve firmalar arasında sucuk ve Adana kebaba domuz eti, kıymalı pideye at eti, peynire nişasta katanlar da var. Listede 7 firmanın ürünlerinde domuz eti, 4 firmanın ürünlerinde at etine rastlanırken 8 üründe ise tek tırnaklı eti bulundu.
DANA ETİ DİYE SATTILAR
Kocaeli’de fabrikası bulunan aylık 50 tır üretim yapan Gurme Gıda’nın kangal sucuğunda domuz eti tespit edilirken Sakarya’da Yüzet firmasının ürettiği sucukta ise at etine rastlandı. İstanbul Tuzla’daki Deniz Börek Salonu yaptığı kıymalı pide harcına at eti karıştırırken, Afyonkaarahisar’da ise Kebapçı Mehmet Usta isimli firmanın yaptığı Adana kebapta da domuz eti çıktı. Foça’da ise Serkul Restaurant’larının domuz etini dana eti diye sattığı belirlendi.
SİYAH ÇAYI BOYUYORLAR
Yayımlanan listede bazı firmaların alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi kullandığı belirlenirken Antep fıstığına ise yer fıstığı karıştırıldığı görüldü. Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi, tereyağında bitkisel yağ, salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi. Birçok firmanın ise siyah çayı boyayarak ‘siyah’ yaptığı görüldü.
VATANDAŞA ‘İHBAR EDİN’ ÇAĞRISI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır” denildi.
İKİNCİ KEZ TEŞHİR EDİLDİ, ‘DNA BULAŞIĞI VAR’ DEDİ
Daha önce yayımlanan listelerde yer alan ve ürünlerinde domuz eti tespit edilen Gurme Gıda yine aynı skandalla listeye girdi. Kendisini ‘Helal Gıda Güvencesi’ kapsamında üretim yapan firma olarak tanıtan şirket, 12 Ekim 2019’da yayımlanan listede de yer almıştı. Ürünleri büyük market zincirlerinde de satılan şirket, “Kasıt ve kütlesel karışım yok. Sorun DNA bulaşığından kaynaklı. Bakanlık da durumun tağşiş olmadığını tarafımıza şifaen bildirdi” açıklaması yaptı.
CEZALAR AĞIRLAŞACAK AMA GÖNLÜM HAPİSTEN YANA
Gıdada taklit ve tağşiş yapanları para cezası ve teşhir uygulaması etkili olmayınca bakanlık hapis cezasını da öngören yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyi en kısa sürede Meclis’e getireceklerini söyledi. Pakdemirli, “Şu an hem Meclis hem de Külliye ile irtibatımız devam ediyor. Buradaki ana amaç hem caydırıcılığın hem de müeyyidelerin artırılması olacak” dedi. “Hapis cezası öngörülüyor mu?” sorusuna karşılık da Pakdemirli, şu yanıtı verdi: “Benim gönlüm hapis cezasını ister. Bu hapis cezası veya ticaretten men olabilir. Bunların hepsi tabii ki ilgili kurumların ve bakanlıkların görüşü alınarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların görüşleri alınıyor. Burada bizim istediğimiz, gönlümüzdeki olmayabilir ama şundan emin olabilirsiniz, cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak.”
BAKANLIĞIN TEŞHİR ETTİĞİ GIDA FİRMALARI
BAL-ÇAY
İrem Hanım Çiftliği
Hünkar Bal
Billur Bal
Eroğlu Gıda
İpekyolu Baharat
Se-Fa Gıda Mad. San.
Ada Çay San.
Vega Gıda
Altınbaşak Çay
Ufuk Çay Sanayi
Ergin Çay
Değirmencioğlu Çay
Tirebolu Çaysan
Altıncezve Gıda
ZEYTİNYAĞI
Ege Temmuz Gıda
Merkan Gıda
Olgun Ak Gıda
Alioğlu Toptan Gıda
Ege Değirmen Gıda
E.A.T. Tarım Ürünleri
Ovabey Gıda
Biziz Gıda
Yağmur Gıda
Güney Tüketim Mal. Zeytinova İth. İhr.
Ege Temmuz Gıda
Basküloğlu Gıda
Mare Zeytincilik Gıda
Türkoğlu Toptan Gıda
Özışıl Gıda San.
Raşit Lokmacılar
Yalçınkayalar Tarım
Ayka Gündoğan Gıda
Sade Marmara Panose Varpa Gıda San.
Soliya Gıda
Muslu Bafa Gölü Zeytin
Merkan Gıda
Basküloğlu Gıda
Türkoğlu Toptan Gıda
ET VE ET ÜRÜN.
Altınkaya Et
Arda Et Ürünleri San.
Ercan Usta
Çerkezoğulları Şarküteri
Diltat Gıda İnş. San.
Fidan Pide Fırını
Hasan Usta Köftecisi
Hilkan Gıda San.
Kebap Dürüm Dünyası
Kılıç Kasap ve Şarküteri
Koçak Et ve Et Ürünleri
Mahir Et
Mertsan Et
Merve Döner
Name Cafe
Nercan Et Gıda
Şişman Mangal
Tadım Et Pazarı
Toroslar Et Lokantası
Yayla Kasap ve Şarküteri
Yeşilli Döner
Yıldızlar Kasap
Zafer Sucukları
Kılıç Et ve Et Mamulleri
AKD Grup Emlak Gıda
Bereket Et Market
Sadık Kasap
Umut Et-2
Ada Yemek Catering
Diltat Gıda (Canet)
İbrahim Yavuzbaş
Karaçöl Et-Gıda
Ertuğ Et
BOOL Et
İnci 47 Lokantacı
Yeşil Ada Et
Hazır Et
Erdem Malatya Pide
Duygulu Et Sitesi
Kar-Et Gıda
Yürük Gıda
Lider Et
Kardeşler Pide Fırını
Özkoç Et Tavuk Hayv.
Akkaş Et ve Tavuk Pazarı
Yenidoğan Kasabı
Tavuk Evi
İkram-ı Ala Et Sitesi
Dörtyol Et ve Tavuk Sarayı
Ufi Yemek
Hilkan Gıda San.
Nostalji Dürüm
Arda Et Ürünleri San.
Tespiti Hayal Et Evi
Tadım Döner
Kartal Et ve Et Mamulleri
Öz Diyarbakır Sofrası
Afyon Zafer Sucukları
Ertuğ Et ve Et Mamulleri
Arda Et Ürünleri San.
Hatipoğlu Gıda Kimya
Urfalı Aykut Usta
Bey Kebap
Adress Cafe
Kapadokya Et
Hilkan Gıda San.
Avuşmaklar Gıda
Günerler Et Pazarı
Hatipoğlu Gıda
Lüx Ortaklar Et
Nostalji Dürüm
Selefkos Nazar Et
Sultan Et
Buket İstanbul Gıda
Çağ Yemek Gıda
Üstün Köfte
Çağın Et
ADK Orman Ürünleri
İmamoğlu Sucukları
Gül Danacı Et
Gülverler Et Ürünleri
Dönercim
Gurme Gıda San.
Fekeli Fatih Usta Kebap
Öz Ağrı Kasabı
Yüzet Et ve Et Ürünleri
China Sun Chinese Rest.
Deniz Börek Salonu
Akşömine
Hamamönü Bahçem
Kebapçı Mehmet Usta
Serkul-2 Restaurant
Ala Lezzet
Serkul-1 Restaurant
Nar-ı Keyf Cafe
Kuzey Grup Lokanta
Markamm Et Döner
Kurban Et Gıda
KURUYEMİŞ
Hacıbeyoğulları
Köy Pazarı
Kentin Tatlı Durağı
Oduncu Ticaret
SÜT ÜRÜNLERİ
Kayabey Süt
Emre Süt ve Süt Ür.
Karadeniz Of Yöresel Ür.
Dorak Gıda İnş.
Sütkon Gıda Tar.
Derman Süt Mamülleri
Aksoy Süt ve Süt Ür.
Kutluoğlu Süt
Tüter Süt Ürünleri
Sağlıkçı Gıda
Ata Kardeşler
Şifa Süt Ürünleri
Mutlu Tolga Gıda
Sütçübey
Ana Süt Gıda
Küçük Çiftlik Süt
Kayabey Süt
Kale Kahvaltılık Ürünler
Yaylacık Süt Ürünleri
Tekkal Sadeyağları
Ademnur Hayv. Zir. Tar.
Efe Süt Ürünleri
Öznihadioğlu İnş. Nak.
Azık Süt
Çeşme Süt ve Tarım
Şatıroğlu Gıda
Çekemdağ Tulum
Sütmar
Rize Çiftliği
Sütsa-Hakkı Yallıoğlu
Karahalil Gıda
Kutluoğlu Süt ve Süt Ür.
Aşmaz Süt Ür.
Mutafoğlu
Özdamak Süt Ür.
Gözükara Kardeşler
Akseller Gıda
Gürler Süt ve Gıda
Aysi Süt ve Süt Ür.
Şarlak Hayvancılık
Yenicem Süt
Ereli Gıda
GIDA TAKVİYESİ
Gökçek Gıda
Sidra Gıda
Göçmez Gıda
Aver Medikal Gıda
ÇİKOLATA
Sofram Gıda San.
Buzzer İçecek Paz.
Hisar Çikolata
Talay Gıda
Toledo Kahve ve İçecek
Herbalmed Gıda
Aver Gıda
Doruk Gıda
Centuar Gıda
Atılım Gıda
ENERJİ İÇECEĞİ
Doruk Gıda
Global Enerji İçecekleri
Atlas İçecek
Global Enerji İçecekleri