Domates 1 aya kadar 2-3 liraya düşecek 

Zam şampiyonu domatesin fiyatlarında düşüş kapıda... Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, tüketici fiyatları bazında eylülde yüzde 35.30 ile en yüksek fiyat artışının domateste görüldüğünü söyledi. Akbaş, şöyle konuştu:

CİDDİ RAHATLAMA OLACAK

“Domates fiyatı sera ürünlerinin tam olarak piyasaya girmesiyle normal seyrine, 2-3 lira civarına bir aya kadar dönecektir. İnşallah kısa süre içinde vatandaşımıza uygun fiyattan domates satışı yapacağız. Sıkıntının 15-20 gün daha devam edeceğini öngörüyoruz daha sonra piyasada ciddi bir rahatlama olacaktır.” Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Genel Sekreteri Yusuf Kılıç da, “Üretim bölgelerinde 3-4 lirayken, pazarlarda 7-8 liraya kadar yükseliyor” dedi.

Limonda büyük artış beklemiyoruz

Faruk Akbaş, eylülde fiyatı yüzde 28.53 düşen limonun da hasat mevsiminde olduğunu ifade ederek, “Hasat döneminde fiyatlar makul olur. Bundan sonraki süreçte limon depolara girer, fiyata bu giderler de eklenince ay ay limonda da biraz fiyat artışı görülebilir. Ama büyük bir artış beklemiyoruz” diye konuştu.