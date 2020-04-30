Dolmuş hava kargoyla e-ticarette yeni dönem

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüketicileri fiziki mağazalar yerine online kanallara yöneltti. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin yıllık ‘Türkiye’de e-Ticaret Pazar Büyüklüğü’ raporuna göre, e-ticaret sektörü 2019 yılında, Türk Lirası bazında yüzde 39 büyümeyle 83,1 milyar liralık hacme ulaştı. Pandemi nedeniyle bu pazara olan ilginin başta market ürünleri kategorisi olmak üzere önümüzdeki dönemde artması öngörülüyor. Gelen yoğun talep nedeniyle bu dönemde en büyük sorunu lojistik alanında yaşayan e-ticaret firmaları ise ürünlerini tüketiciye ulaştırmak için birbirinden yaratıcı yöntemlere başvuruyor.

200 ARAÇ 300 MOTOSİKLET

140 ülkeye muhafazakar giyim ihracatı yapan Modanisa.com, aldığı siparişleri ulaştırmak için charter yolcu uçağı gibi özel kargo uçağı kiraladı. Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel, “Dolmuş gibi charter uçakları tuttuk. Bir ülkeye inip ürünü teslim edip tekrar devam ettik” dedi. Pandemi döneminde kapıya teslim hizmetiyle bir adım öne çıkan Getir markasının kurucusu Nazım Salur da, “Bu dönemde talebe yetişmek için Tofaş’ın fabrikayı kapatırken elinde olan son 200 aracını biz aldık. 300 motosiklet aldık. Şimdi yeni araç ve motosiklet almak için otomotiv fabrikalarının açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

LİMİT 2.4 MİLYON PAKET



Türkiye’nin günlük lojistik kapasitesinin 2.4 milyon paketle sınırlı olduğuna dikkat çeken Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ise, bu nedenle önümüzdeki dönemde tüketicinin istediği adrese teslimat yapılması gibi alternatif dağıtım modellerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Öte yandan Turkish Cargo da, tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz günlerde kargo uçaklarına ek olarak THY’nin yolcu uçaklarıyla 5 bin tondan fazla ek kapasite oluşturdu.

DÜNYADA TÜRK ÜRÜNLERİ TEMİZ VE SAĞLIKLI BİLİNİYOR



Bu dönemde sadece yurtiçi e-ticarette değil sınırötesi ticarette de ciddi fırsatlar çıkabileceğine dikkat çeken Emre Ekmekçi şunları kaydetti: “Kovid 19 sonrası aslında tüketimden ziyade üretim yetersiz olduğu için sorun yaşanabileceği konuşuluyor. Türkiye bu dönemde Çin’den arta kalan tedarik boşluğuna oynayabilir. Bugün dünyada ‘Türkiye’de üretilen ürünler sağlıklı ve temizdir’ diye bir algı var. Dolayısıyla KOBİ’ler e-ihracatı gündemine almalı.”

E-İSTİHDAM ATAĞI



Hepsiburada’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı 5000 kişiyi işe alacağız açıklamasının ardından dün yapılan online toplantıda Türkiye e-ticaret platformlarının diğer aktörlerinden de güzel haberler geldi. Getir markasının kurucusu Nazım Salur önümüzdeki aylarda 1500, Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı 100, Sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş 50 kişiyi daha işe alacaklarını açıkladı. Avrupa ülkelerinin de Türkiye’den insan kaynağı çekmeye çalıştığına vurgu yapan Burak Ertaş, “Türkiye’deki yazılım kadrolarına yurtdışından ciddi talep var. Ben kendi yazılımcılarımın yüzde 80’ini kaptırdım. Özellikle Avrupa ülkeleri bizim gibi şirketlerden cımbızla insan çekiyor” dedi.