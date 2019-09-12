Dolarda son dakika... Merkez Bankası kararından sonra doların ilk tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi. Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiği, yatırımların zayıf seyrini koruduğu ve özel tüketimin kademeli olarak katkısını artırdığı aktarıldı.

DOLARI NASIL ETKİLEDİ?

Karar öncesinde saat 12.00 sularında 5,72 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL kuru, kararın açıklanmasına dakikalar kala 5,76'nın üzerine kadar tırmandı. PPK kararının açıklanmasıyla birlikte döviz kurları yeniden düşüşe geçti. Karardan dakikalar sonra dolar gün içi en düşük seviye olarak 5,6768 lirayı gördü.

Saat 14.37 itibarıyla dolar 5.68, euro 6.27 civarlarında işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİNE İLİŞKİN İLK DEĞERLENDİRME

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan indirmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Faiz kararının akabinde ABD dolarının 5,75’ten 5,68’e gerilediğini kaydeden Özdemir, “Demek ki böylesi faiz indirimleri de kurlarda yukarı değil, aşağı yönlü bir hareket meydana getiriyor.” dedi.

“ENFLASYONDA DÜŞME BAŞLADIĞI İÇİN FAİZ İNDİRİLİYOR”

Hem faizin hem de kurun enflasyona göre hareket ettiğini belirten Özdemir, “Enflasyonda düşme başladığı için faizler indiriliyor.” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayındaki enflasyon rakamlarının 0,86 olduğunu hatırlatan Sadi Özdemir, “2018’de 2,30’du; 2019’da ise 0,86 oldu. Böyle olunca da yıllık enflasyonda yüzde 15’e düştük.” diye konuştu.

“MÜCADELE KAZANILDI”

Eylül ayında neler olacağına ilişkin de öngörülerini paylaşan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, şunları kaydetti: