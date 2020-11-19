Dolarda, euroda ve altında düşüş sürecek mi? Uzmanlar faiz kararını yorumladı...

Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Söz konusu kararın ardından piyasalarda ilerleyen günlerde ne gibi getirilerin olacağına yönelik değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ata Özkaya ve 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Başkan Erdoğan'ın teşvikinin döviz ve altındaki gidişatı nasıl etkileyeceğini anlattı.

"KUR SÜRECİNDE BİR MİKTAR DAHA DÜŞÜŞ GÖREBİLİRİZ"

Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya, faiz kararının esasen Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklamasının ardından gelen bir sonuç olduğuna değindi. Nisan ayından bu yana uygulanan ekonomi politikasının değiştiğini vurgulayan Özkaya, "Süreç bitmedi, kur sürecinde bundan sonra da bir miktar daha düşüş gözlemleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ekonomide uyum politikasının başarılı bir şekilde uygulanmaya başladığını bildiren Özkaya, yabancı yatırımcıları riski az, kazancı bol ve sabit bir Türkiye düzleminde tutmanın hedeflendiğini kaydetti.

Faiz artırımının yeterli seviyelerde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özkaya, "Yatırımcılar için yeterli güven artırıcı önlemlerin bir bölümü hayata geçirildi." dedi.

ABD seçimlerinin ardından Biden hükümeti ile birlikte tüm dünyanın uyumlu ekonomik politikalar izlemesi halinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Özkaya, aksi bir durumda önümüzdeki süreçte faiz artırımlarının devam edebileceğine de dikkat çekti.

"ENFLASYON ÜZERİNDE POZİTİF ETKİSİ OLACAKTIR"

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, faiz artırımına ilişkin yorumlarını 24 TV'ye açıkladı. Türkiye'nin orta ve uzun vadede faizi düşürmeye çalışacağının altını çizen Özdemir, "Bu faiz artırımının enflasyonun üzerinde geçici de olsa pozitif etkisi olacaktır." dedi.

Önümüzdeki günlerde mevduat faizlerindeki gelişmelerin görüleceğini ve söz konusu gelişmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını bildiren Özdemir, "Orada da çözülmeler olabilir; çözülmeler olduğu zaman hem ekonominin dinamikleri hem de enflasyonla mücadele açısından iki önemli sorunun da aşmış oluruz." şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum