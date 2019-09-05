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  3. Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum

Dolarda düşüş sürüyor! İşte son durum

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından düşüşe geçen dolar 5, 66 seviyesine kadar geriledi. Aynı dakikalarda euro ise 6,27 seviyesinden işlem görüyor.

Pazartesi günü açıklanan büyüme verisinin ardından dolardaki düşüş sürdürüyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren ve 5,6470'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,6670'ten tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 5,65'in altını görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5,6610 seviyesinden alıcı buluyor.

Ağustos ayı enflasyonunun beklentinin altında kaldığını gösteren veri sonrası kur düşüşe geçti ve dolar 5.66'ya kadar geriledi.

Türk Lirası gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi oldu.

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