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  3. Dolar, yeniden 7 liranın altında

Dolar, yeniden 7 liranın altında

Dolar, yeniden 7 liranın altında

Geçen hafta 7.27'lik tarihi seviyeleri gördükten sonra düşüşe geçen dolar, dün 7 liranın altına geriledi.

Böylece TL, dolar karşısında dünkü değer artışıyla birlikte mayıs ayındaki kayıplarını silmiş oldu. Geçen hafta BNP Paribas, Citibank, UBS elinde TL olmadığı halde dolar alıp, fiyatı 7.27’ye kadar çıkarırken açığa düşmüşlerdi. Dolardaki düşüşte Merkez Bankası’nın haftalık rezerv kaybının 200 milyon dolara kadar gerilemesi ve Hazine’nin iç piyasadan rahat borçlanması da etkili oldu. Mayısta 40 milyarlık borçlanma öngören Hazine dün iki tahvil ihalesiyle 8.7 milyar lira borçlanmaya gitti, ayrıca 11.8 milyar da iki ayrı kira sertifikası ihraç etti. Böylece Hazine’nin mayısta yaptığı borçlanma 48.5 milyara ulaştı. 


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